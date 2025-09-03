  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler Galeri Rüya gibi bir ilişkiydi! 3 yılın sonunda bitti... Hande Erçel ve Hakan Sabancı neden ayrıldı? Meğer gerçek sebebi o istekmiş!

Ünlü oyuncu Hande Erçel ve iş insanı Hakan Sabancı'nın 3 yıllık ilişkilerini sonlandırması magazin dünyasında bomba etkisi yaratmıştı. Evlenmeleri beklenen çiftin sürpriz ayrılığı herkes şoke etmiş, ayrılığın arkasındaki sebep bir hayli merak edilmişti. Günaydın yazarı Bülent Cankurt Hande Erçel ile Hakan Sabancı ayrılığının gerçek sebebini yazdı...

Hande Erçel ve Hakan Sabancı geçtiğimiz hafta 3 yıla yakın süren ilişkilerini sonlandırdı.

Ardından Hande Erçel ve Hakan Sabancı sosyal medyada birlikte çekindikleri bütün fotoğrafları kaldırarak herkesi şoke ettiler.

İHANET İDDİASI ORTAYA ATILMIŞTI

Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın ayrılığıyla ilgili ihanet iddiası ortaya atıldı. Günaydın yazarı Bülent Cankurt çiftin gerçek ayrılık nedenini köşesine taşıdı.

AYRILIĞIN SEBEBİ BELLİ OLDU!
Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın üç yıla yakın süren büyük aşkının bitme sebebinin ne olduğu, hem sosyetede hem de sanat dünyasında dillerden düşmüyor.

Ayrılığı ihanete bağlamaya çalışanlar var ama yanlış.

Aileye yakın bir kaynaktan öğrendim ki, ayrılık sebebi Hande Erçel'in evlenme isteğiymiş.

Özellikle son dönemde her fırsatta 'evlilik' kelimesini dillendirince Hakan Sabancı da, çok sevmesine rağmen Hande Erçel'le 'yollarını ayırmış.

Arzu Sabancı'nın bu evliliğe onay vermeyeceği ortadayken Hande'nin evlilikte ısrar etmesi ilginç tabii.

Demek ki Hande, "Evlilik yoksa ben de yokum" demiş ve ikili arasında ayrılık yaşanmış.

SÖYLEDİKLERİYLE YAPTIKLARI TUTMUYOR
Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın iki yıl süren büyük aşkı bitti! Ayrılığa en çok sevinenin Arzu Sabancı olduğuna eminim!

Önce Hande Erçel'i eleştiren bir paylaşımı beğenen Arzu Sabancı, ayrılık haberlerinin ardından da "Cehalet de uyku gibidir. Seni uyandıran kişiye ilk tepkin kızgınlıktır" diye yazdı.

Bu paylaşımını görünce Arzu Hanım ile 2017'deki konuşmamız aklıma geldi.

Büyük oğlu Hacı Sabancı, Özge Ulusoy ile ayrıldıklarını ilk bana açıkladığında, "En çok sevinen Arzu Sabancı olmuştur" diye yazmıştım.

Arzu Hanım beni arayıp "Oğullarımızın sevdikleri, bizim de sevdiklerimiz olur. Onları baş tacı yaparız.

Genç bir kadını, ailesine ve topluma karşı 'İstenmiyor' gibi göstermek, eski Türk filmleri tarzı melodram yaratmak gibi" demişti.

Söylediklerini samimi bulmuş, "Galiba Arzu Sabancı'yı, eski Türk filmlerindeki 'kötü anne' gibi görmekten vazgeçmemiz gerekiyor" diye yazmıştım...

Ancak Hande Erçel'in, gönlüne göre bir gelin adayı olmadığını her fırsatta belli eden Arzu Hanım, filmlerdeki 'kötü anne' yakıştırmasını hak ediyor.