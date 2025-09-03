Rüya gibi bir ilişkiydi! 3 yılın sonunda bitti... Hande Erçel ve Hakan Sabancı neden ayrıldı? Meğer gerçek sebebi o istekmiş!

Demek ki Hande, "Evlilik yoksa ben de yokum" demiş ve ikili arasında ayrılık yaşanmış.

SÖYLEDİKLERİYLE YAPTIKLARI TUTMUYOR

Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın iki yıl süren büyük aşkı bitti! Ayrılığa en çok sevinenin Arzu Sabancı olduğuna eminim!

Önce Hande Erçel'i eleştiren bir paylaşımı beğenen Arzu Sabancı, ayrılık haberlerinin ardından da "Cehalet de uyku gibidir. Seni uyandıran kişiye ilk tepkin kızgınlıktır" diye yazdı.