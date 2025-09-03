Rüya gibi bir ilişkiydi! 3 yılın sonunda bitti... Hande Erçel ve Hakan Sabancı neden ayrıldı? Meğer gerçek sebebi o istekmiş!
Ünlü oyuncu Hande Erçel ve iş insanı Hakan Sabancı'nın 3 yıllık ilişkilerini sonlandırması magazin dünyasında bomba etkisi yaratmıştı. Evlenmeleri beklenen çiftin sürpriz ayrılığı herkes şoke etmiş, ayrılığın arkasındaki sebep bir hayli merak edilmişti. Günaydın yazarı Bülent Cankurt Hande Erçel ile Hakan Sabancı ayrılığının gerçek sebebini yazdı...
SABAH
Giriş Tarihi : Son Güncelleme :
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Hande Erçel ve Hakan Sabancı geçtiğimiz hafta 3 yıla yakın süren ilişkilerini sonlandırdı.