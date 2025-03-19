Safiye Soyman'dan olay itiraf! "Seda Sayan beni kullanıyor"
Ünlü sanatçısı Safiye Soyman, Faik Öztürk ile sürdürdüğü mutlu birlikteliğin yanı sıra Seda Sayan'la sıkı dostluğuyla da adından söz ettiriyor. 30 yıllık dostluğu hakkında konuşan Safiye Soyman Seda Sayan'ın kendisini estetik kobayı olarak kullandığını söyledi.
HABER MERKEZİ
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Son zamanlarda Safiye Soyman da dostu Seda Sayan gibi sık sık estetik yaptırmaya başladı. Değişimiyle konuşulan Safiye Soyman, önceki akşam Tarabya'da görüntülendi.