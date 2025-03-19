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Haberler Galeri Safiye Soyman'dan olay itiraf! "Seda Sayan beni kullanıyor"

Safiye Soyman'dan olay itiraf! "Seda Sayan beni kullanıyor"

Ünlü sanatçısı Safiye Soyman, Faik Öztürk ile sürdürdüğü mutlu birlikteliğin yanı sıra Seda Sayan'la sıkı dostluğuyla da adından söz ettiriyor. 30 yıllık dostluğu hakkında konuşan Safiye Soyman Seda Sayan'ın kendisini estetik kobayı olarak kullandığını söyledi.

HABER MERKEZİ

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Safiye Soyman’dan olay itiraf! Seda Sayan beni kullanıyor

Son zamanlarda Safiye Soyman da dostu Seda Sayan gibi sık sık estetik yaptırmaya başladı. Değişimiyle konuşulan Safiye Soyman, önceki akşam Tarabya'da görüntülendi.

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Safiye Soyman’dan olay itiraf! Seda Sayan beni kullanıyor

Soyman'dan estetik adına hemen hemen her yöntemi deneyen Seda Sayan'la ilgili şaşırtıcı bir itiraf geldi.

Safiye Soyman’dan olay itiraf! Seda Sayan beni kullanıyor

"BEN KOBAYIM"

Seda Sayan'la birlikte sık sık estetik yaptıran Soyman, "Seda, beni kobay olarak kullanıyor. Önce ben yaptırıyorum. Sonra diyorum ki burası çok iyi Sedacığım. Sonra o da gidiyor yaptırıyor." dedi.