NASIL DAYANACAĞIM?

Oğlunun vefatıyla büyük bir acı yaşayan Safiye Soyman, evinin önünde gözyaşlarına boğulmuştu. Ünlü sanatçı, "Sana nasıl dayanacağım? Günde 15 kere görüntülü konuşuyorduk. Beni beklemiş yavrum. 45 gün çekimden sonra geldim ki beni beklemiş annem. Nasıl dayanayım?"

"KÖY HALKI BİZİ YALNIZ BIRAKMADI"

Oğlunun çok sevdiği Ağlasun ilçesi Yeşilbaşköy'ü hiç unutmayacaklarını söyleyen Safiye Soyman, "Vallahi o kadar güzel bir topluluk oldu ki oğlumu yalnız bırakmadılar. Oğlumun vefat ettiği köy Yeşilbaşköy. Kırkını burada yapalım dedik. Allah razı olsun köy halkı bizi yalnız bırakmadı. Binlerce insan geldi. Allah razı olsun, duasını yaptırdık. Evde de biraz sonra mevlit yapacağız, Kur'an-ı Kerim okunacak" dedi.