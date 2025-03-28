Geçtiğimiz aylarda oğlu Harın Akaröz'ü kaybden ünlü sanatçı Safiye Soyman, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla yürekleri dağladı. Oğlunun mezarına giden Safiye Soyman "kavuştum çocuğuma" ifadelerini kullandı.
63 yaşındaki Safiye Soyman, 24 yıldır MS hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun Akaröz'ü geçen aylarda kaybetmişti. Soyman, duygusal anlarını takipçileriyle paylaşarak oğlunun mezarındaki kedisinden bahsetti.
Ünlü sanatçı paylaşımına, "Oğlumun mezarına ziyarete geldim, kavuştum çocuğuma. Bir kedisi var, o kedisi hiç başından eksik olmaz, ona hep sahip çıkmıştır Bodrum'da. Zaten o melek oldu. Mekanı cennet olsun. Dualarınızı esirgemeyin, Allah razı olsun" notunu düştü.
Safiye Soyman'ın oğlu Harun Akaröz, 24 yıldır Multiple Skleroz (MS) hastalığı ile mücadele ediyordu. 27 Temmuz 2024'te gece saatlerinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan Akaröz, solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Acı haberi alan Soyman ve sevenleri büyük üzüntü yaşadı.
Oğlunun vefatıyla büyük bir acı yaşayan Safiye Soyman, evinin önünde gözyaşlarına boğulmuştu. Ünlü sanatçı, "Sana nasıl dayanacağım? Günde 15 kere görüntülü konuşuyorduk. Beni beklemiş yavrum. 45 gün çekimden sonra geldim ki beni beklemiş annem. Nasıl dayanayım?"
"KÖY HALKI BİZİ YALNIZ BIRAKMADI"
Oğlunun çok sevdiği Ağlasun ilçesi Yeşilbaşköy'ü hiç unutmayacaklarını söyleyen Safiye Soyman, "Vallahi o kadar güzel bir topluluk oldu ki oğlumu yalnız bırakmadılar. Oğlumun vefat ettiği köy Yeşilbaşköy. Kırkını burada yapalım dedik. Allah razı olsun köy halkı bizi yalnız bırakmadı. Binlerce insan geldi. Allah razı olsun, duasını yaptırdık. Evde de biraz sonra mevlit yapacağız, Kur'an-ı Kerim okunacak" dedi.
Ayrıca Soyman, "Gelen bütün köydeki dostlarımız şeref verdiler, Allah razı olsun. Diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Oğlumun mekanı cennet olsun. Zaten biliyorsunuz çok genç vefat etti. Bütün arayan soran herkese, gelen giden herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Oğlumun vefatıyla Türkiye yerinden oynadı, ne kadar seviliyormuş benim oğlum. Allah razı olsun herkesten, çok teşekkür ederim" diye konuştu.