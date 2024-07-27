Giriş Tarihi: 27.07.2024 16:01Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 16:01
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Safiye Soyman'ın acı günü: Oğlu Harun hayatını kaybetti
Sanatçı Safiye Soyman'ın, 24 yıldır MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun Akaröz, gece saatlerinde fenalaşıp hastaneye götürüldü. Akaröz, solunum yetmezliğine bağlı şikayet üzerine götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Akaröz'ün rahatsızlığına iyi geldiği için yaklaşık 3 yıldır Yeşilbaşköy köyünde yaz aylarını geçiren Soyman, vefat haberini aldığı Bodrum'dan Burdur'a gitmek için yola çıktı.
Safiye Soyman'ın acı günü: Oğlu Harun hayatını kaybetti
Safiye Soyman, konuk olduğu programda oğlu Harun'u şu sözlerle anlatmıştı: "Yardımcım Bekir oğlumu Burdur'a götürdü. Orada Harun'uma bir hareket geldi. Hemen bir ev yaptırdım, 'oğlum rahat etsin' diye yazın Bodrum sıcak oluyor Burdur'un havası daha iyi geldi.24 yıldır sadece işim ve oğlum var. Hep bir aradayız, iş olduğu zamanlarda günde 30 kez arıyorum."
Safiye Soyman'ın acı günü: Oğlu Harun hayatını kaybetti
MS HASTALIĞI NEDİR? Multipl Skleroz (MS) hastalığı; beyin, omurilik ve optik sinirler dâhil olmak üzere merkezi sinir sistemini etkileyen kronik ve otoimmun aracılı bir rahatsızlık. Her ne kadar kalıtsal bir hastalık olmasa da genetik bir yatkınlıktan söz edilmektedir.
MS çocukluk veya gençlik döneminde vücuda giren herhangi bir virüsün uzun süre hiçbir belirti göstermeden vücutta kaldığı, daha sonra yine bilinmeyen bir nedenle, örneğin şiddetli bir üst solunum yolu hastalığı ya da gastroenterit ile tetiklenerek ortaya çıktığı oto-immün (vücudun kendi bağışıklık sisteminin neden olduğu) bir hastalık oluşuyla ile ilgili bilgiler vardır. Bağışıklık sistemi normalde vücuda giren yabancı virüslere karşı vücudu korumak için karşı saldırıya geçip onlarla mücadele ederken yanlışlıkla, bilinmeyen bir nedenden ötürü merkezi sinir sistemindeki sinirlerin miyelin kılıfına saldırıp onları tahrip etmektedir.