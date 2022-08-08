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Sakar Şakir'in Gardırop Fuat'ının oğlu ünlü isimmiş! Görünce şoke olacaksınız
Sakar Şakir'in Gardırop Fuat'ının oğlu ünlü isimmiş! Görünce şoke olacaksınız
Kemal Sunal'ın rol aldığı Yeşilçam'ın unutmaz filmler arasında yer alan Sakar Şakir yıllar geçse de hafızalardan silinmiyor. Gardırop Fuat karakterine can veren Ünal Günal, Karbonat Erol, Karamürselli Deli Hamdi, Fatsalı Osman, Barut Osman ve Kerpeten Hüsnü gibi filmlerde yer almıştı. Özellikle Gardırop Fuat rolüyle adını duyuran oyuncunun oğlu bakın kim çıktı? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 8 Ağustos 2022 Pazartesi 16:39
Güncelleme Tarihi: 8 Ağustos 2022 Pazartesi 17:00
Ünlü oyuncu Ünal Gürel, Yeşilçam'ın efsane filmlerinden Sakar Şakir'de Gardırop Fuat rolüyle hafızalara kazınmıştı.
Türk sinemasının efsane ismi Kemal Sunal'ın en sevilen filmlerinden olan Sakar Şakir, yıllar geçse de anda seyirci ekrana kilitlemeyi başarıyor.
"Yanıyorsun Fuat abi" repliği ile hafızalara kazınan usta oyuncu, sanat hayatına tiyatro ile başlamıştı.
Ünal Gürel, Türk sinemasının çok sayıda 'kötü' adamına sesini veren usta bir seslendirme sanatçısıydı.
Ünal Gürel, Kemal Sunal ile beraber rol aldığı komedi filmleriyle unutumazlar arasına girdi.