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Sakar Şakir'in Gardırop Fuat'ının oğlu ünlü isimmiş! Görünce şoke olacaksınız

Kemal Sunal'ın rol aldığı Yeşilçam'ın unutmaz filmler arasında yer alan Sakar Şakir yıllar geçse de hafızalardan silinmiyor. Gardırop Fuat karakterine can veren Ünal Günal, Karbonat Erol, Karamürselli Deli Hamdi, Fatsalı Osman, Barut Osman ve Kerpeten Hüsnü gibi filmlerde yer almıştı. Özellikle Gardırop Fuat rolüyle adını duyuran oyuncunun oğlu bakın kim çıktı? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 8 Ağustos 2022 Pazartesi 16:39 Güncelleme Tarihi: 8 Ağustos 2022 Pazartesi 17:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





