  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Sakar Şakir'in Gardırop Fuat'ının oğlu ünlü isimmiş! Görünce şoke olacaksınız

Sakar Şakir'in Gardırop Fuat'ının oğlu ünlü isimmiş! Görünce şoke olacaksınız

Kemal Sunal'ın rol aldığı Yeşilçam'ın unutmaz filmler arasında yer alan Sakar Şakir yıllar geçse de hafızalardan silinmiyor. Gardırop Fuat karakterine can veren Ünal Günal, Karbonat Erol, Karamürselli Deli Hamdi, Fatsalı Osman, Barut Osman ve Kerpeten Hüsnü gibi filmlerde yer almıştı. Özellikle Gardırop Fuat rolüyle adını duyuran oyuncunun oğlu bakın kim çıktı? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 8 Ağustos 2022 Pazartesi 16:39 Güncelleme Tarihi: 8 Ağustos 2022 Pazartesi 17:00
Sakar Şakir’in Gardırop Fuat’ının oğlu ünlü isimmiş! Görünce şoke olacaksınız

Ünlü oyuncu Ünal Gürel, Yeşilçam'ın efsane filmlerinden Sakar Şakir'de Gardırop Fuat rolüyle hafızalara kazınmıştı.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Sakar Şakir’in Gardırop Fuat’ının oğlu ünlü isimmiş! Görünce şoke olacaksınız

Türk sinemasının efsane ismi Kemal Sunal'ın en sevilen filmlerinden olan Sakar Şakir, yıllar geçse de anda seyirci ekrana kilitlemeyi başarıyor.

Sakar Şakir’in Gardırop Fuat’ının oğlu ünlü isimmiş! Görünce şoke olacaksınız

"Yanıyorsun Fuat abi" repliği ile hafızalara kazınan usta oyuncu, sanat hayatına tiyatro ile başlamıştı.

Sakar Şakir’in Gardırop Fuat’ının oğlu ünlü isimmiş! Görünce şoke olacaksınız

Ünal Gürel, Türk sinemasının çok sayıda 'kötü' adamına sesini veren usta bir seslendirme sanatçısıydı.

Sakar Şakir’in Gardırop Fuat’ının oğlu ünlü isimmiş! Görünce şoke olacaksınız

Ünal Gürel, Kemal Sunal ile beraber rol aldığı komedi filmleriyle unutumazlar arasına girdi.

  • SON DAKİKA