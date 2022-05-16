Şarkıcı Emir: Neden zirvede yalnızlar? Çünkü yalakaları yanlarında tutuyorlar!

Şarkılarıyla bir döneme damga vuran Emir, sevilen YouTube kanalı Bi' Başka'da, egosunun olmadığını dile getirerek "Hava yapmak çok kolay. Gördüklerinde selam vermeyen tipler de var. Ama ne kadar komik ve zavallı olduklarına birebir şahit oldum. Bu piyasada herkes bir kere sırtından vurulmuş, herkesin bir kere ayağı kaydırılmış. Herkes masum. Ama bu sırtından vuranlar, ayağı kaydıranlar kim? Nerede?" dedi.



Nasılsın? Neler yapıyorsun? Nasıl gidiyor hayat?



Bahar gelince daha keyifli gitmeye başladı. En sevdiğim ay Mayıs. Pandemiyle alakalı olumsuzlukları da geride bırakmaya başladık. Daha güzel gidiyor diyebilirim.

Son olarak "Gecenin Yarısı" dinleyiciyle buluştu. Tepkiler nasıl? Neden uzun aralar veriyorsun yeni şarkı çıkarmak için?

Ara veriyorum çünkü canım istediği zaman yapıyorum. Stüdyo aşaması uzun sürebiliyor. İstediğim şarkıyı arıyorum, bekliyorum. Ya da yazmamış oluyorum daha. Ben biraz keyfi takılıyorum. Ama bence böylesi daha güzel. Bu işi zevk almak için kafama göre yapmayı seviyorum. Bu yüzden istediğim zaman istediğim şarkıyı paylaşıyorum. Gecenin Yarısı'na gelen tepkiler de çok güzel. Şarkı duygusal ama yine de bir temposu var. Çıkardığım şarkıyı önce ben çok sevmeliyim ki o heyecanı karşı tarafa geçirebileyim. Önümüzdeki günlerde de yeni şarkım çıkacak. 2 şarkı hazırlamıştım. Diğeri de yakında dinleyiciyle buluşacak.





"KALİTE DÜŞMEYE BAŞLADI"



YouTube'da sık sık dinleyicinle buluşma gibi bir düşüncen var mı? Öyle bir mecra da var artık. Yoksa yine doğru şarkıyı mı beklerim diyorsun?



İş çok kolaylaştı ama diğer yandan da zorlaştı. Düzgün takılan, işini iyi yapmaya çalışan insanlar için zorlaştı bence. Diğer taraf için kolaylaşınca kalite düşmeye başladı. Bu çarkın ve yeni düzenin içinde ben de iyi ve kaliteli işler yapmak istiyorum. Bu yüzden böyle devam diyebilirim.

"GÜZEL ŞARKI DUYMUYORUZ"

Yeni düet çalışmaları olacak mı?

İnşallah. Çok büyük isimlerle düet yaptım. O yüzden yalnız takılıyorum, besteler alıyorum. Söz yazıyorum. Ama doğru zamanda doğru bir projede yine bir düet gelsin isterim. Enteresan biri olursa daha da mutlu olurum. Yeni bir isimle yapmak daha da güzel olur. Maksat güzel şarkı olsun. Son yıllarda güzel şarkı duyamıyoruz pop müzikte. Eski pop özleniyor. 2000'ler popunu bile eleştirirdik ama şu anda bakıldığı zaman o dönemde çok üretim vardı ve çok da güzel işler vardı. Pop müzik şu sıralar durağan döneminde. İnşallah tekrar toparlar.

Neler dinliyorsun şu sıralar? Kimlerin tarzını beğeniyorsun?

Şu sıralar birini açıp dinlemiyorum. Sözsüz müzikler dinliyorum. Elektronik müzik dinliyorum ya da. Türkçe Pop ve rap şarkılarının çoğu şu an çok yoruyor beni. Bir rap furyası var ama onun da iyisi kötüsü var. Sezen Aksu'yu çok severim. İlla birini açıp dinlemem gerekiyorsa onu açar dinlerim. Yıldız Tilbe'yi de çok severim. Ama modu düşürdüğü için her zaman dinlenmiyor onlar da :)

"TARKAN, ABÜMÜME SON NOKTAYI KOYDU"

Tarkan ile güzel bir dostluğunuz var. Onunla mı birlikte müzik piyasasına girdin?

Yok. Ben müzik piyasasında işin mutfağında çalışıyordum. Ardından prodüktörüm Haluk Şentürk ile albüm yapma fikri doğdu. Yıldız Tilbe, Gülşen, Nazan Öncel, Aysel Gürel, Harun Kolçak gibi birçok isimden şarkı geldi. En son Tarkan'a dinlettim şarkılarımı. Albümü beğendi. Bir şarkı verdi bana, o da çıkış parçam oldu. Son noktayı o koymuş oldu albüme.