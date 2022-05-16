Şarkıcı Emir: Neden zirvede yalnızlar? Çünkü yalakaları yanlarında tutuyorlar!

"HERKES BİR KEZ SIRTINDAN VURULMUŞ... AMA SORSAN HERKES MASUM"
Hiç egolu biri değilsin.
Asla değilim. Hava yapmak çok kolay. Gördüklerinde selam vermeyen tipler de var. Ama ne kadar komik ve zavallı olduklarına birebir şahit oldum. Ben yarın bu işi yapmayabilirim ama insan kazanmak, insan olmak çok önemli. Az ama bu piyasada da düzgün insanlar var. Bu piyasada herkes bir kere sırtından vurulmuş, herkesin bir kere ayağı kaydırılmış. Herkes masum. Ama bu sırtından vuranlar, ayağı kaydıranlar kim? Nerede?
"Neden zirvede yalnızlar? Çünkü yalakaları yanlarında tutuyorlar"
Benim arkadaş çevrem bile aynı. Değiştirmedim. Benim onlara daha çok ihtiyacım oldu. Bir de herhâlde tek yalnız hissetmeyen, yalnız olmayan ünlü benim. Diğerlerinin hepsi zirvede yalnız. Neden yalnızlar? Çünkü yanlarında onlara gerçeği söyleyecek insanı tutmuyorlar. Yalaka tipleri yanlarında tutuyorlar. Zirve illa ki soğuk ve yalnız olacak bir yer değildir yani.
"'BU GÜZEL BİR DAYAK YEMİŞ' DEDİĞİM İSİMLER OLUYOR"
Çok değerli, büyük isimlerle çalıştın. Onlardan seni hayal kırıklığına uğratan biri oldu mu?
Bana karşı hep iyilerdi. Ama sektörde karşılaştığım insanlar arasında "Şarkı söylemeseymiş, bu ışıltılı dünyada olmasaymış kimse bunu takmazmış. Bu güzel bir dayak yermiş" dediğim isimler oluyor. Oturup sohbet bile edemeyeceğimiz insanlar var tabii. Bu dünyada çıkış da iniş de çok yüksek. Ben stabil gitmeyi tercih ediyorum.
"YILDIZ TİLBE'DEN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM"
Bugüne dek çalışmaktan en keyif aldığın müzisyen kim? Neden?
Aslında hepsinden başka şeyler öğrendim. Yıldız Tilbe'yi ayrı tutuyorum ama. Birebir de çok şey öğrendim ondan. O bana söz yazarken çok merak ederim, heyecanlanırım. Tarkan ile de çalışmak çok heyecan vericiydi. Hayallerin de üstüne çıkan bir durumdu.
Tarkan ile ilk karşılaşma anını merak ediyorum.
Stüdyoda karşılaştık. Şarkılarımı dinlettim. Onun da çalışması vardı. Dinledikten sonra "Çok güzel Emir. Ama yeni bir şeyler de bulman lazım, hit bir şarkı lazım" dedi. İçimden "Yeni bir şeyler bulmam lazım. Bunu bana Tarkan söylüyor. Bu kadar yaklaşmışım. Bu işi bağlamalıyım" deyip kendisinden şarkı istedim. "Söz veremiyorum ama elimden geleni yaparım" dedi ve 2 gün sonra şarkıyı bana verdi. Bu yüzden Tarkan'ın da yeri çok ayrıdır bende. Onunla çalışmak herkese nasip olmaz. Gülşen ile arkadaşız zaten. Birbirimize çok şey kattık.
Hayatında fonda çalmasını istediğin bir şarkı var mı?
Hande Yener'in eski albümlerini çok dinlerim.
Hayatının şarkısı hangisi?
Sezen Aksu-Kasım Yağmurları. Hande Yener-Kibir.
Bir ilişkinin içindeyken en berbat özelliğin ne olur?
Eskiden çok üstüne giderdim insanların. Artık öyle değilim.
Hayatta en utandığın anı paylaşabilir misiniz bizimle?
Eskiden bir iş görüşmesine gitmiştim. Tuvalete girdim. Temizlik konusunda hassas olduğum için klozete peçete yaydım. Tuvaletten çıktım. Görüşmemizi yaptık. Eller sıkışıldı. Çıkarken fark ettim ki peçete bana kuyruk olmuş :)