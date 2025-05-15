Şarkıcı Metin Arolat’ın ölüm nedeni belli oldu! Otopsi raporunda korkunç detay

Ünlü şarkıcı ölüm haberiyle tüm sevenlerini yasa boğaraken, Arolat'ın ölüm sebebi de bir o kadar merak ediliyordu.Arolat'ın yakın çevresi, ünlü ismin konser öncesinde evinde sarı serum taktırdığını söylemişti.Ortaya çıkan bu açıklamalar sonrasında Metin Arolat'ın bu nedenden dolayı öldüğü öne sürülmüştü.