Şarkıcı Metin Arolat'ın ölüm nedeni belli oldu! Otopsi raporunda korkunç detay
Sevilen şarkıların unutulmaz ismi Metin Arolat, 52 yaşında sahnede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Kalp krizi ve sarı serum iddialarının ardından ünlü şarkıcının otopsi raporununa ulaşıldı ve Arolat'ın ölüm nedeni ortaya çıktı.
SABAH
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90'ların en sevilen şarkılarından "Dert Değil" ile gönülleri fetheden ünlü şarkıcı ve reklam - klip yönetmeni Metin Arolat, sahne aldığı mekanda fenalaşarak yere yığılmıştı.Ünlü şarkıcı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmıştı.Ancak Metin Arolat, yapılan tüm müdahalelere rağmen 52 yaşında hayatını kaybetmişti.
Ünlü şarkıcı ölüm haberiyle tüm sevenlerini yasa boğaraken, Arolat'ın ölüm sebebi de bir o kadar merak ediliyordu.Arolat'ın yakın çevresi, ünlü ismin konser öncesinde evinde sarı serum taktırdığını söylemişti.Ortaya çıkan bu açıklamalar sonrasında Metin Arolat'ın bu nedenden dolayı öldüğü öne sürülmüştü.
Kadıköy'de bir otelde sahne alırken fenalaşan ve hastaneye kaldırıldıktan sonra vefat eden Arolat'ın ölüm nedeniyle ilgili inceleme yapan Adli Tıp Kurumu, otopsi raporunu hazırladı.
KANDA UYUŞTURUCU ÇIKTI! Adli Tıp Kurumu Morg İhtisasa Dairesi tarafından hazırlanan rapor, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Otopsi raporunda Metin Arolat'tan alınan kan örneklerinde etil alkol ve uyuşturucu madde tespit edildi.
Raporda ölüm nedeninin ise kalp krizi olduğu kaydedildi. Arolat'ın vefat etmeden önce evde sağlık hizmeti adı altında enerji verici bir serum aldığı ve bu takviyenin kalp krizini tetiklemiş olabileceği öne sürülmüştü.