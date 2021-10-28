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Haberler Galeri Şarkıcı ve sunucu Alişan'ın 'göbek yağı' davasında gelişme!

Şarkıcı ve sunucu Alişan'ın 'göbek yağı' davasında gelişme!

Şarkıcı ve sunucu Alişan, göbeğindeki yağları aldırmak için ameliyat olmuştu. Operasyon sonrası vücudu moraran sanatçı, tekrar bıçak altına yattıysa da sağlığına kavuşamadı. Savcılığa başvuran Alişan, "Göbeğimde yanık izleri oluştu. Hatalı ameliyat yapıldı, ölümden döndüm" diyerek ameliyatı yapan doktorun cezalandırılmasını istedi. Savcılık, ameliyattan sonraki 6 aylık şikayet süresinin geçtiğini belirterek sanatçının talebini reddetti. Alişan, bunun üzerine Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak karara itiraz etti. Dosya yeniden incelenecek. İşte Alişan'ın estetik davasıyla ilgili tüm gelişmeler…

Giriş Tarihi: 28 Ekim 2021 Perşembe 09:07 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2021 Perşembe 09:23
Şarkıcı ve sunucu Alişan’ın ’göbek yağı’ davasında gelişme!

Alişan göbeğindeki yağları aldırmak için ameliyat oldu. Operasyon sonrası vücudu moraran sanatçı tekrar bıçak altına yattıysa da sağlığına kavuşamadı.

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Şarkıcı ve sunucu Alişan’ın ’göbek yağı’ davasında gelişme!

Savcılığa başvuran Alişan, "Göbeğimde yanık izleri oluştu. Hatalı ameliyat yapıldı, ölümden döndüm" diyerek ameliyatı yapan doktorun cezalandırılmasını istedi.

Şarkıcı ve sunucu Alişan’ın ’göbek yağı’ davasında gelişme!

Şarkıcı Alişan'ın 3 yıl önce "Ölümden döndüm" diyerek anlattığı 'yağ aldırma' ameliyatıyla ilgili şikayette bulunduğu dosya karara bağlanmış, savcılık Alişan'ın 6 aylık şikayet süresinin geçtiğini belirterek dosyaya takipsizlik vermişti.

Şarkıcı ve sunucu Alişan’ın ’göbek yağı’ davasında gelişme!

Şarkıcının savcılığın kararına itiraz etmesi üzerine, hakimlik dosyayı tekrar savcılığa göndererek soruşturmanın genişletilmesine karar verdi.

Şarkıcı ve sunucu Alişan’ın ’göbek yağı’ davasında gelişme!

Alişan, yaşadıklarını şikayet dilekçesinde şöyle anlatmıştı: "3 yıl önce kilo aldım ve göbeğim fazlalaştı. Doktor arkadaşım bana 'Abi sana liposuction yapalım. 1 ay içinde hem göbeğin hem de yağların gider' dedi. Ona güvendik. 3 sene önce ameliyat oldum. Normalde o ameliyat 2-2.5 saat sürer ama ben tam 5.5 saat ameliyatta kaldım."

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