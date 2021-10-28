Şarkıcı ve sunucu Alişan’ın ’göbek yağı’ davasında gelişme!

Şarkıcı ve sunucu Alişan, göbeğindeki yağları aldırmak için ameliyat olmuştu. Operasyon sonrası vücudu moraran sanatçı, tekrar bıçak altına yattıysa da sağlığına kavuşamadı. Savcılığa başvuran Alişan, "Göbeğimde yanık izleri oluştu. Hatalı ameliyat yapıldı, ölümden döndüm" diyerek ameliyatı yapan doktorun cezalandırılmasını istedi. Savcılık, ameliyattan sonraki 6 aylık şikayet süresinin geçtiğini belirterek sanatçının talebini reddetti. Alişan, bunun üzerine Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak karara itiraz etti. Dosya yeniden incelenecek. İşte Alişan'ın estetik davasıyla ilgili tüm gelişmeler…