Sarp Apak öyle bir şey yapmış ki! Herkese kahkaha tufanı estirdi
Ünlü oyuncu Sarp Apak, katıldığı programda kişisel bakımıyla ilgili yaşadığı ilginç bir olayı paylaştı.Trajikomik anılarını esprili bir dille aktaran oyuncunun itirafı, programda gülüşmelere neden olurken sosyal medyada da dikkat çekti. İşte Sarp Apak'ın kahkaha tufanı estiren o olayı...
Komedi yapımlarının vazgeçilmez isimlerinden Sarp Apak, katıldığı bir programda özel açıklamalarda bulundu.
Eğlenceli anların yaşandığı programa Sarp Apak'ın krem itirafı damga vurdu.
YÜZÜNE ÖYLE BİR KREM SÜRMÜŞ Kİ...
Set temposunda cildini nemlendirmek için evde bulunan bir kremi kullanmaya başladığını söyleyen oyuncu, kremi uzun süre düzenli şekilde yüzüne sürdüğünü belirtti.
GERÇEĞİ EŞİ SÖYLEDİ
Daha sonra eşi Bengi Apak tarafından bunun aslında topuk kremi olduğunun söylenmesiyle büyük şaşkınlık yaşadığını ifade etti.
"BELKİ DE YENİ BİR BULUŞ YAPTIM"
Yaşadığı olayı esprili bir dille anlatan Apak, "Belki de yeni bir buluş yaptım, cildimde hiç çatlak yok" sözleriyle izleyenleri güldürdü.
Sosyal medyada yapılan yorumlara da kayıtsız kalmayan oyuncu, kendisine Fransızca uyarılar yazıldığını söyleyerek, "Ayak resmi olsa tabii ki kullanmazdım. Yine dünya saçması bir konuyla huzurlarınızdayım" ifadeleriyle takipçilerini güldürdü.