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Seda Sayan eşi Çağlar Ökten'i evliliğe böyle ikna etmiş

Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımları ile adından sıkça söz ettiren Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük eşi Çağlar Ökten'i evliliğe nasıl ikna ettiğini ilk kez açıkladı.

HABER MERKEZİ

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Seda Sayan eşi Çağlar Ökten’i evliliğe böyle ikna etmiş

Yedi kez nikâh masasına oturan ve son olarak kendisinden 25 yaş küçük müzisyen Çağlar Ökten ile 2022'de evlenen Sayan, evliliği ve eşi hakkında yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti.

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Seda Sayan eşi Çağlar Ökten’i evliliğe böyle ikna etmiş

"ZAMANIMI ALMA, BENİ AL"

Seda Sayan, "Benim kocamın aklında yoktu evlilik. Benimle evleneceksin. Yoksa yok. Zamanımı alma. beni al" dedim" sözlerini kullandı.

Seda Sayan eşi Çağlar Ökten’i evliliğe böyle ikna etmiş

Evliliklerini dolu dizgin yaşayan çift, zaman zaman aralarındaki yaş farkı nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline geliyor.

Seda Sayan eşi Çağlar Ökten’i evliliğe böyle ikna etmiş

HER AY SERVET KAZANIYOR

Seda Sayan'ın sadece kira gelirinin aylık 500 bin TL'yi bulduğu iddia ediliyor. Yani Sayan, sahneye çıkmadan da her ay neredeyse yarım milyon lira kazanarak servetine servet katıyor.

Seda Sayan eşi Çağlar Ökten’i evliliğe böyle ikna etmiş

Türkiye ile yetinmeyen Seda Sayan, yurt dışında da taşınmazlara yatırım yaptı.

Seda Sayan eşi Çağlar Ökten’i evliliğe böyle ikna etmiş

Londra ve Miami'de ev sahibi olan ünlü sanatçının, Miami'deki evi ise deniz manzarasıyla dikkat çekiyor ve ünlüler arasında oldukça popüler bir lokasyonda yer alıyor.