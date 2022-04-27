  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Seda Sayan'dan eşinin yaşına takılanlara tepki!

Seda Sayan'dan eşinin yaşına takılanlara tepki!

Evlilik orucunu geçtiğimiz günlerde İstanbul'da müzisyen Çağlar Ökten ile dünyaevine girerek bozan sunucu ve şarkıcı Seda Sayan, böylelikle yedinci kez nikah masasına oturmuş oldu. Seda Sayan'ı mutlu gününde yakın arkadaşı Safiye Soyman'ın yalnız bırakmadığı gibi nikaha gidip gitmeyeceği merak konusu olan oğlu Oğulcan Engin'de yalnız bırakmadı. Sayan'ın evliliği gündeme bomba gibi düşerken, eşinin yaşına takılanlar da oldu. Seda Sayan ise kendisinden 25 yaş küçük olan Çağlar Ökten'in yaşına takılanlara tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: 27 Nisan 2022 Çarşamba 11:02 Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2022 Çarşamba 11:42
Seda Sayan’dan eşinin yaşına takılanlara tepki!

Şarkıcı Seda Sayan ile kendisinden 25 yaş küçük meslektaşı Çağlar Ökten, sürpriz bir şekilde nikah masasına oturdu.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Seda Sayan’dan eşinin yaşına takılanlara tepki!

Yedinci kez nikah masasına oturan Seda Sayan'ı oğlu Oğulcan Engin yalnız bıraktı.

Seda Sayan’dan eşinin yaşına takılanlara tepki!

Herkes Engin'in neden gelmediğini merak ederken ikilinin arasındaki yaş farkı da gündemden düşmedi. Sayan, eşinin yaşına takılanlara kızdı.

Seda Sayan’dan eşinin yaşına takılanlara tepki!

"11 YAŞINDA ÇOCUK SAHİBİ ADAM"

Sayan, 33 yaşında olduğu söyleyen Çağlar Ökten ile aralarındaki yaş farkına yapılan yorumlara sinirlendi.

Seda Sayan’dan eşinin yaşına takılanlara tepki!

Sayan 2. Sayfa'ya gönderdiği mesajda "Çağlar'a 'yaşı küçük' deyip durmasınlar. 11 yaşında çocuk sahibi adam. Nasıl 'küçük yaştaki' diye bahsedilir!" diyerek sitem etti.

  • SON DAKİKA