Seda Sayan'dan eşinin yaşına takılanlara tepki!

Evlilik orucunu geçtiğimiz günlerde İstanbul'da müzisyen Çağlar Ökten ile dünyaevine girerek bozan sunucu ve şarkıcı Seda Sayan, böylelikle yedinci kez nikah masasına oturmuş oldu. Seda Sayan'ı mutlu gününde yakın arkadaşı Safiye Soyman'ın yalnız bırakmadığı gibi nikaha gidip gitmeyeceği merak konusu olan oğlu Oğulcan Engin'de yalnız bırakmadı. Sayan'ın evliliği gündeme bomba gibi düşerken, eşinin yaşına takılanlar da oldu. Seda Sayan ise kendisinden 25 yaş küçük olan Çağlar Ökten'in yaşına takılanlara tepki gösterdi.