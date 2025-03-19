Şef Danilo Zanna'nın eski eşine ödeyeceği nafaka belli oldu
Sempatik tavırları ile dikkatleri üzerine çeken İtalyan şef Danilo Zanna, 2021 yılında eşi Tuğçe Demirbilek'ten anlaşmalı olarak boşanmıştı. Nafaka konusunda yaşanan anlaşmazlık sonrası mahkemeye başvuran Demirbilek'in alacağı rakam belli oldu. İşte Danilo şefin eşi ve oğlu için ödeyeceği rakam...
HABER MERKEZİ
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2012 yılında dünya evine giren İtalyan şef Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek, 2013 yılında oğullarını kucaklarına almıştı. 2021 yılında yaşanan anlaşmazlıklar neticesinde Danilo şef, eski eşi Tuğçe Demirbilek'e 'suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme nedeni ile' boşanma davası açmıştı.
Danilo şef ve Demirbilek İstanbul Aile Mahkemesi'nde 2021 yılında görülen boşanma davasında anlaşmalı olarak boşanırken, mahkeme çiftin çocukları için ortak velayet kararı vermişti. Danilo Zanna böylelikle istediği zaman çocuğunu görebilecek, oğlunun eğitim ve tüm masraflarını karşılaması kararlaştırılmıştı.
NAFAKADA KARAR BELLİ OLDU Tuğçe Demirbilek ve Danilo şef arasında süreç içerisinde yaşanan nafaka konusundaki anlaşmazlık üzerine Demirbilek mahkemenin yolunu tuttu. İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuran Tuğçe Demirbilek nafakanın arttırılması için dava açtı.
Geçtiğimiz Ocak ayında görülen duruşmaya Danilo Zanna, Tuğçe Demirbilek ve taraf avukatları katıldı. Yapılan savunmaların ardında mahkeme heyeti nafaka davasını karara bağladı.
Danilo Zanna'nın Tuğçe Demirbilek'e aylık 60 bin lira yoksulluk nafakası ödemesine hükmedildi. Ünlü şef 12 yaşındaki oğlu Zeno için de 30 bin iştirak nafakası ödemesine karar verildi.