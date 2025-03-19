Şef Danilo Zanna'nın eski eşine ödeyeceği nafaka belli oldu

Sempatik tavırları ile dikkatleri üzerine çeken İtalyan şef Danilo Zanna, 2021 yılında eşi Tuğçe Demirbilek'ten anlaşmalı olarak boşanmıştı. Nafaka konusunda yaşanan anlaşmazlık sonrası mahkemeye başvuran Demirbilek'in alacağı rakam belli oldu. İşte Danilo şefin eşi ve oğlu için ödeyeceği rakam...

HABER MERKEZİ Giriş Tarihi : 19 Mart 2025 11:33 Son Güncelleme : 19 Mart 2025 11:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





