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Haberler Galeri Sefirinin Kızı’nın yıldızı Uraz Kaygılaroğlu’nun eski eşi herkesi şaşırttı! Meğer bir zamanlar...

Sefirinin Kızı’nın yıldızı Uraz Kaygılaroğlu’nun eski eşi herkesi şaşırttı! Meğer bir zamanlar...

Sefirin Kızı'nda canlandırdığı Gediz karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Uraz Kaygılaroğlu sosyal medyanın gündemine oturdu. Başarılı oyunculuğu ve sempatik tavırlarıyla ekranların en sevilen oyuncularından biri olan Kaygılaroğlu özel hayatıyla da en çok merak edilen oyunculardan oldu. Bir kız çocuğu bulunan Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi merak konusu oldu. Bir dönem kendisi gibi bir oyuncuyla evli olduğunu öğrenenler çok şaşırdı. İşte Sefirinin Kızı dizisinin yıldızı Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi...

Giriş Tarihi: 12 Ocak 2021 Salı 13:55
Sefirinin Kızı’nın yıldızı Uraz Kaygılaroğlu’nun eski eşi herkesi şaşırttı! Meğer bir zamanlar...

Sefirin Kızı dizisinde Gediz karakterine hayat veren Uraz Kaygılaroğlu özel hayatıyla mercek altına alındı. Bir kız çocuğu bulunan Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi merak konusu oldu. İşte Sefirinin Kızı dizisinin yıldızı Uraz Kaygılaroğlu başta olmak üzere birçok ünlü ismin eşi…

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