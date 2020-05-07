Seksenler'in Ahmet'i Şoray Uzun'un yaşını duyan inanamadı

TRT 1'de bir döneme damgasını vuran Seksenler dizisi eski bölümleriyle izlenmeye devam ediyor. Seksenler'in tekrar bölümlerini kaçırmayan dizinin takipçileri Seksenler'in oyuncularıyla ilgili bazı sorulara yanıt arıyor. Seksenler dizisinde Ahmet olarak tanıdığımız Şoray Uzun en çok merak edilen oyuncular arasında başta geliyor. Dizinin takipçileri 'Seksenler dizisindeki Ahmet'in gerçek adı ne, Şoray Uzun kimdir, Şoray Uzun evli mi' gibi sorularla gündemden düşmeyen başarılı oyuncu bu kez yaşıyla adından söz ettirdi. Şoray Uzun kaç yaşında sorusu kısa sürede internette en çok cevabı araştırılanlar arasına girdi. Seksenler'in Ahmet'i Şoray Uzun yaşıyla hayranlarını şaşırttı. Bakın Şoray Uzun kaç yaşındaymış..