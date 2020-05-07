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Haberler Galeri Seksenler'in Ahmet'i Şoray Uzun'un yaşını duyan inanamadı

Seksenler'in Ahmet'i Şoray Uzun'un yaşını duyan inanamadı

TRT 1'de bir döneme damgasını vuran Seksenler dizisi eski bölümleriyle izlenmeye devam ediyor. Seksenler'in tekrar bölümlerini kaçırmayan dizinin takipçileri Seksenler'in oyuncularıyla ilgili bazı sorulara yanıt arıyor. Seksenler dizisinde Ahmet olarak tanıdığımız Şoray Uzun en çok merak edilen oyuncular arasında başta geliyor. Dizinin takipçileri 'Seksenler dizisindeki Ahmet'in gerçek adı ne, Şoray Uzun kimdir, Şoray Uzun evli mi' gibi sorularla gündemden düşmeyen başarılı oyuncu bu kez yaşıyla adından söz ettirdi. Şoray Uzun kaç yaşında sorusu kısa sürede internette en çok cevabı araştırılanlar arasına girdi. Seksenler'in Ahmet'i Şoray Uzun yaşıyla hayranlarını şaşırttı. Bakın Şoray Uzun kaç yaşındaymış..

Giriş Tarihi: 7 Mayıs 2020 Perşembe 14:01 Güncelleme Tarihi: 7 Mayıs 2020 Perşembe 14:02
Seksenler'in Ahmet'i Şoray Uzun'un yaşını duyan inanamadı
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Seksenler'in Ahmet'i Şoray Uzun'un yaşını duyan inanamadı

BURCU ESMERSOY

2 Ekim 1976

Seksenler'in Ahmet'i Şoray Uzun'un yaşını duyan inanamadı

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ

1 NİSAN 1986

Seksenler'in Ahmet'i Şoray Uzun'un yaşını duyan inanamadı

DEMET ŞENER

11 NİSAN 1977

Seksenler'in Ahmet'i Şoray Uzun'un yaşını duyan inanamadı

SERENAY SARIKAYA

1 TEMMUZ 1991

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