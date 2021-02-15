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Haberler Galeri Seksenler'in ‘Pastacı Sami’si Berat Yenilmez 25 kilo verdi! Gören inanamıyor

Seksenler'in ‘Pastacı Sami’si Berat Yenilmez 25 kilo verdi! Gören inanamıyor

TRT'de yayınlanan seksekler dizisinin hayranı çok fazla, Sevenleri her yeni bölümü mrekla izledi ve bekledi. Kuşkusuz dizide en sevilen karakterlerden biri Pastacı Sami'ydi. Pek çok ünlü, gerek rolü uğruna gerekse de sağlıklı bir hayat seçimi için kilo kontrolünü sağlamayı başardı. Bazıları da yıllar geçtikçe fit görünümünden uzaklaştı. Son olarak Seksenler dizisinin 'Pastacı Sami'si Berat Yenilmez, yeni haliyle görüntülendi. Zayıfladığı gözlenen oyuncu, 25 kilo verdiğini söyledi. İşte Yenilmez'in kilo verme serüveni ve onun gibi daha önce kilolarıyla gündeme gelen yerli ve yabancı ünlü isimler...

Giriş Tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi 09:55 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi 09:58
Seksenler'in ‘Pastacı Sami’si Berat Yenilmez 25 kilo verdi! Gören inanamıyor

Seksenler dizisinin 'Pastacı Sami'si Berat Yenilmez, diyet ve egzersizle 9 ayda 25 kilo verdi.

Hürriyet'in haberine göre "Ailece zayıfladık. Eşim de benimle birlikte diyete başladı ve 17 kilo verdi" diyen oyuncu, henüz istediği kiloya ulaşmadığını söyledi:

"Hedefim var, 5 kilo daha vereceğim. Haftada üç gün kick boks, iki gün kardiyo yapıyorum. Yediklerime de olabildiğince dikkat ediyorum."

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Seksenler'in ‘Pastacı Sami’si Berat Yenilmez 25 kilo verdi! Gören inanamıyor

Yenilmez, hayranlarının kendisini görünce şaşırdığını da anlattı: "Görenler 'Gerçekten siz misiniz?' diye soruyor."

''125 KİLOLUK HALİMLE ARTIK GÖRÜNMEK İSTEMEDİM''

Berat Yenilmez, daha önce verdiği bir röportajda zayıflama sürecini şöyle anlatmıştı:

"Bir Barcelona seyahatimde, tartıldığımda 125 kiloya çıktığımı gördüm. Onun öncesinde de eşim Seda ile birlikte gezerken bir yerde oturan bir çift gördük. Arkadan baktığımızda 25-30 yaş aralığında olduğunu düşündüğümüz çift, döndüğünde yaşlarının oldukça ilerlemiş olduğunu gördük. Seda'ya 'Eğer ben bu yaşa gelirsem böyle görünmek istiyorum' dedim. 125 kiloluk halimle görünmek istemediğimi söyledim. Seyahat dönüşü hayatımdan gereksiz olan her şeyi çıkardım; tatlıyı, karbonhidratı, akşam 7'den sonra yenilen yemekleri, gereksiz atıştırmaları, abur cuburu, cipsi… Sabah erken kalkıp düzenli bir kahvaltı, düzenli bir öğlen yemeği, spor, tenis, yürüyüş hayatımıza girdi. Akşam 7'den sonra artık yemek hayatımızda yok. 9 ay gibi bir zaman dilimi içerisinde yaklaşık 25 kilo verdim. Eşim Seda da yaklaşık 10 kilo verdi."

"DAHA ÖZGÜVENLİ BİR ADAM OLDUM"

"Bunu artık bir yaşama şekli olarak kabul ediyoruz. '25 kilo verdim tamam artık görevim bitti' diye düşünmüyorum. Yemek şekliyle, sporla bu bizim hayatımızda yaşadığımız müddetçe devam edecek. Neler değişti? Bir kere daha özgüvenli bir adam oldum. Kıyafetlerimi giyerken üzerimde duruş şekli beni daha motive etti; daha mutlu etti diyebilirim. Sabah daha enerjik kalkıyorum ve horlamıyorum. Çünkü kilo horlama da yapıyordu. Artık o horlamam kalmamış eşimin söylediğine göre. Daha az yiyorum ve daha sağlıklı kalkıyorum sofradan. Bir ağırlık, şişkinlik olmuyor. Bağırsak sistemim daha düzenli çalışmaya başladı. En önemlisi, görsel anlamda aynada daha düzgün göründüğüm veya dışarıda özlediğim kıyafetleri giyebildiğim için de mutluyum."

Seksenler'in ‘Pastacı Sami’si Berat Yenilmez 25 kilo verdi! Gören inanamıyor

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Seksenler'in ‘Pastacı Sami’si Berat Yenilmez 25 kilo verdi! Gören inanamıyor

Tuvana Türkay

Seksenler'in ‘Pastacı Sami’si Berat Yenilmez 25 kilo verdi! Gören inanamıyor

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