Seksenler'in Ergun Plak'ı Serhat Kılıç yaşıyla gündem oldu

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Seksenler'in eski bölümlerini izlemeye devam eden diziseverler tarafıdan Seksenler'in oyuncuları da merak konusu olmaya devam ediyor. Seksenler dizisindeki Ergun Plak karakteri ile izleyicinin gönlünde taht kuran başarılı oyuncu Serhat Kılıç, geçtiğimiz günlerde kız arkadaşıyla görüntülendikten sonra hayranları tarafından eski eşi merak konusu oldu. 'Serhat Kılıç'ın boyu ne kadar, Serhat Kılıç'ın eski eşi kim, Serhat Kılıç hangi dizi ve filmlerde oynadı' sorularına yanıt arayan takipçileri tarafından ünlü oyuncunun yaşı da merak konusu oldu. Bakın Seksenler'in Ergun Plak'ı Serhat Kılıç kaç yaşında!