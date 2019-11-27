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Seksenler'in Ergun Plak'ı Serhat Kılıç yaşıyla gündem oldu

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Seksenler'in eski bölümlerini izlemeye devam eden diziseverler tarafıdan Seksenler'in oyuncuları da merak konusu olmaya devam ediyor. Seksenler dizisindeki Ergun Plak karakteri ile izleyicinin gönlünde taht kuran başarılı oyuncu Serhat Kılıç, geçtiğimiz günlerde kız arkadaşıyla görüntülendikten sonra hayranları tarafından eski eşi merak konusu oldu. 'Serhat Kılıç'ın boyu ne kadar, Serhat Kılıç'ın eski eşi kim, Serhat Kılıç hangi dizi ve filmlerde oynadı' sorularına yanıt arayan takipçileri tarafından ünlü oyuncunun yaşı da merak konusu oldu. Bakın Seksenler'in Ergun Plak'ı Serhat Kılıç kaç yaşında!

Giriş Tarihi: 27 Kasım 2019 Çarşamba 19:16 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2019 Çarşamba 19:18
Seksenler'in Ergun Plak'ı Serhat Kılıç yaşıyla gündem oldu

Ekranların sevilen dizisi Seksenler'in oyuncuları ilgi odağı olmaya devam ediyor. Son olarak dizide Ergun Plak olarak tanıdığımız Serhat Kılıç yaşıyla dikkatleri üzerine çekti. İşte Serhat Kılıç ve ünlülerin yaşları...

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Seksenler'in Ergun Plak'ı Serhat Kılıç yaşıyla gündem oldu

PINAR ALTUĞ

2 Eylül 1974

Seksenler'in Ergun Plak'ı Serhat Kılıç yaşıyla gündem oldu

KADİR İNANIR

15 Nisan 1949

Seksenler'in Ergun Plak'ı Serhat Kılıç yaşıyla gündem oldu

YAĞMUR ATACAN

19 Mayıs 1983

Seksenler'in Ergun Plak'ı Serhat Kılıç yaşıyla gündem oldu

HÜLYA AVŞAR

10 EKİM 1963

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