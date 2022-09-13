Selen Görgüzel’den sosyal medya hamlesi!

Selen Görgüzel ve Hamdi Alkan çifti 2014 senesinde mutluluğa 'Evet' demişti. Son aylarda evliliklerinde kriz yaşadıkları öne sürülen ünlü yönetmen Hamdi Alkan ve oyuncu eşi Selen Görgüzel Alkan, mart ayında tek celsede boşandı. Haklarında uzun süredir ayrılık dedikoduları çıkan ünlü çift, Beykoz Adliyesi'nde anlaşmalı olarak boşandı. Alkan ve Görgüzel, birbirlerinden hiçbir şey talep etmedi. Çiftin yaşadıkları fikir ayrılıklarını aşamadıkları ifade edildi. Tüm bu yaşananların ardından Selen Görgüzel'den flaş bir hamle geldi. Instagram'da onaylı hesabı (Mavi tik) bulunan Selen Görgüzel'in kullanıcı adı 'selengorguzelalkan'... Alkan soyadını kaldırmak istediğinde ise mavi tik'i kaybedecek. Şarkıcı, eski eşinin adıyla olan Mavi Tik'li Instagram hesabını kapatıp, yenisini açtı. Yeni hesabının duyurusunu ilginç bir şekilde yaptı. 'Yemişim Mavi Tik'i, yenisini alırız. Ben neleri bırakıp gitmişim, bu ne ki? Eski hesabım kısa bir süre sonra kapanacak' dedi.