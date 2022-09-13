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Haberler Galeri Selen Görgüzel'den sosyal medya hamlesi!

Selen Görgüzel'den sosyal medya hamlesi!

Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan ile dokuz yıllık evliliğini geçtiğimiz Mart ayında anlaşmalı olarak bitiren oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel'den flaş bir sosyal medya hamlesi geldi.

Giriş Tarihi: 13 Eylül 2022 Salı 09:48 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2022 Salı 10:30
Selen Görgüzel’den sosyal medya hamlesi!

Selen Görgüzel ve Hamdi Alkan çifti 2014 senesinde mutluluğa "Evet" demişti.

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Selen Görgüzel’den sosyal medya hamlesi!

Son aylarda evliliklerinde kriz yaşadıkları öne sürülen ünlü yönetmen Hamdi Alkan ve oyuncu eşi Selen Görgüzel Alkan, mart ayında tek celsede boşandı.

Selen Görgüzel’den sosyal medya hamlesi!

Haklarında uzun süredir ayrılık dedikoduları çıkan ünlü çift, Beykoz Adliyesi'nde anlaşmalı olarak boşandı.

Selen Görgüzel’den sosyal medya hamlesi!

Alkan ve Görgüzel, birbirlerinden hiçbir şey talep etmedi.

Selen Görgüzel’den sosyal medya hamlesi!

Çiftin yaşadıkları fikir ayrılıklarını aşamadıkları ifade edildi.

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