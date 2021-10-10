Semih Öztürk ve eşi Kurretülayn Matur soluğu savcılıkta aldı

Geçtiğimiz yıllarda katıldığı televizyon yarışmalarıyla adını duyuran Semih Öztürk ile eşi Kurretülayn Matur, zor günler geçiriyor. Şişli'de yaşadıkları evlerinde bir kişi tarafından gözetlendiklerini fark eden çift, zemin katta oturdukları apartmanın güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Kamera görüntülerinde bir kişinin çiftin evine uzun süre dışarıdan baktığı görüldü. Tedirgin olan ikili, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek güvenlik kamerası görüntülerini sunup şikayetçi oldu. Öztürk çifti, kimliğini deşifre edemedikleri kişinin yakalanmasını talep etti. Şikayet üzerine savcılık, evi gözetleyen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.