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Haberler Galeri Semih Öztürk ve eşi Kurretülayn Matur soluğu savcılıkta aldı

Semih Öztürk ve eşi Kurretülayn Matur soluğu savcılıkta aldı

Geçtiğimiz yıllarda katıldığı televizyon yarışmalarıyla adını duyuran Semih Öztürk ile eşi Kurretülayn Matur, zor günler geçiriyor. Şişli'de yaşadıkları evlerinde bir kişi tarafından gözetlendiklerini fark eden çift, zemin katta oturdukları apartmanın güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Kamera görüntülerinde bir kişinin çiftin evine uzun süre dışarıdan baktığı görüldü. Tedirgin olan ikili, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek güvenlik kamerası görüntülerini sunup şikayetçi oldu. Öztürk çifti, kimliğini deşifre edemedikleri kişinin yakalanmasını talep etti. Şikayet üzerine savcılık, evi gözetleyen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Giriş Tarihi: 10 Ekim 2021 Pazar 10:06 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2021 Pazar 10:16
Semih Öztürk ve eşi Kurretülayn Matur soluğu savcılıkta aldı

Katıldığı TV yarışmalarıyla ünlenen Semih Öztürk, eşi ile ikamet ettiği evinin gözetlendiğini belirterek savcılığa başvurdu. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen savcılık, sapığı bulmak için çalışma başlattı.

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Semih Öztürk ve eşi Kurretülayn Matur soluğu savcılıkta aldı

Survivor yarışmasıyla adını duyuran Semih Öztürk, eşi Kurretülayn Matur ile ikamet ettiği evinin kişi ya da kişiler tarafından gözetlendiğini ifade ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu...

Semih Öztürk ve eşi Kurretülayn Matur soluğu savcılıkta aldı

Olay şöyle gelişti: Zemin katta oturan çift, evlerinin camından bir kişinin kendilerini gözetlediğini fark etti. Bunun üzerine bina çevresinde araştırma yapan ikili, herhangi birisine rastlamayınca bu kez apartmanın güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Kamera görüntülerinde bir kişinin Semih Öztürk ve eşini uzun süre dışarıdan gözetlediği belirlendi.

Semih Öztürk ve eşi Kurretülayn Matur soluğu savcılıkta aldı

Bu olayın ardından tedirgin olan çift, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek suç duyurusunda bulundu. Yapılan şikayete ek olarak apartmana ait olan güvenlik kamerası görüntülerini de sunan Semih Öztürk ve eşi, kimliğini deşifre edemedikleri kişinin yakalanmasını talep etti. Şikayet üzerine savcılık evi gözetleyen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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