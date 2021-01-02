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Haberler Galeri Sen Anlat Karadeniz oyuncusu Ulaş Tuna Astepe'nin eski sevgilisi bakın kim çıktı?

Sen Anlat Karadeniz oyuncusu Ulaş Tuna Astepe'nin eski sevgilisi bakın kim çıktı?

Sen Anlat Karadeniz dizisinin yakışıklı yıldızı Ulaş Tuna Astepe genç kızların en çok ilgi gösterdiği bir isim. Çarşamba akşamları Türkiye'yi ATV ekranlarına kilitleyen reyting rekortmeni dizi Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i Ulaş Tuna Astepe'nin evli olup olmadığı sorusu sosyal medyanın dilinde. Özel hayatını gizli tutan başarılı oyuncu Ulaş Tuna Astepe'nin bekar olduğu ve hayatında kimsenin olmadığı öğrenildi. Ama Astepe'nin bir zamanlar birlikte olduğu kız arkadaşını gören hayranları adeta küçük dilini yutuyor. İşte herkesin merak ettiği Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i Ulaş Tuna Astepe'nin magazin dünyasına bomba gibi düşen eski sevgilisi...

Giriş Tarihi: 2 Ocak 2021 Cumartesi 15:08
Sen Anlat Karadeniz oyuncusu Ulaş Tuna Astepe'nin eski sevgilisi bakın kim çıktı?

Sen Anlat Karadeniz'in yakışıklı oyuncusu Ulaş Tuna Astepe'nin sevgilisi olup olmadığı merak konusu oldu. Özel hayatını gözler önünde yaşamayan Ulaş Tuna Astepe'nin sevgilisi yok ancak eski sevgilisini öğrenince çok şaşıracaksınız...

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Sen Anlat Karadeniz oyuncusu Ulaş Tuna Astepe'nin eski sevgilisi bakın kim çıktı?

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Sen Anlat Karadeniz oyuncusu Ulaş Tuna Astepe'nin eski sevgilisi bakın kim çıktı?

MEHMET ALİ ERBİL-NERGİ KUMBASAR

Sen Anlat Karadeniz oyuncusu Ulaş Tuna Astepe'nin eski sevgilisi bakın kim çıktı?

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Sen Anlat Karadeniz oyuncusu Ulaş Tuna Astepe'nin eski sevgilisi bakın kim çıktı?

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