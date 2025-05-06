"Seni köprüde sallandırırım" Feyza Civelek'e tehdit soruşturması!
Oyuncu Feyza Civelek, eski sevgilisi Alican Kurt'un ilişkilerine yönelik paylaşımına gelen yorumla çılgına döndü. Civelek, eski sevgilisinin arkadaşı Mert Wang'ın mesajı sonrasında Wang'i 'Bir daha hakkımda konuşursan seni köprüde sallandırırım' diye tehdit etti. Wang'ın, Feyza Civelek hakkında şikayetçi olması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili olarak soruşturma başlattı.
SABAH
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Oyuncu Feyza Civelek'in bir dönem sevgilisi olan, 1 yıl beraberlikleri süren Alican Kurt, sosyal medya profili üzerinden ilişkilerine yönelik bir hikaye paylaştı. Kurt'un arkadaşı Mert Wang paylaşılan hikayeye 'saçmalama lan' şeklinde mesaj attı. Yorumu görüp deliye dönen ünlü oyuncu Feyza Civelek küplere binip iddiaya göre Wang'a yönelik sert sözlerle çıkışıp hakaret ederek tehditte bulundu.
'BOYUNUN ÖLÇÜSÜNÜ ALIRIM' Civelek mesajında, "Hayatında beni görmedin etmedin beni, ilişkime müdahale etme hakkını kendinde nasıl görüyorsun? Türkiye'nin en çok tanınan oyuncularından biriyim, komiksin beni kendin gibi varoş zannettin sanırım. Alican senin gibi gereksiz birinin yorumuyla mı hareket edecek.
'SENİ KÖPRÜDE SALLANDIRIRIM' Numaranı aldım boyunun ölçüsünü alacağım, bir daha benim hakkımda konuştuğunu işitirsem seni köprüde sallandırırım, gelen geçen yüzüne tükürür, aşağılık erkek kaşarı s....r git" şeklinde yorumda bulundu.
Mesajı gören Mert Wang soluğu adliye alıp Feyza Civelek hakkında şikayetçi oldu. Wang dilekçesinde, Civelek'in hakaret ve hayatına yönelik saldırı gerçekleştirip onur, şeref ve saygınlığını zedelediğini ifade etti. Şüpheli Civelek'in kendisini korkutma amacıyla davrandığı gerekçesiyle tehdit suçunun oluştuğunu belirtti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
'KENDİSİNİ TANIMAM' Feyza Civelek savcılıktaki savunmasında suçlamaları reddederek, Mert Wang'in ismini ilk kez duyduğunu, kendisini tanımadığını dile getirdi. Şahsına yönelik ortaya atılan iddiaların gerçeklik taşımadığını, tehdit suçunu işlemediğini söyledi.
Öte yanadan Civelek'in, uyuşturucu siparişi verip, tam torbacıdan alacakken polislere yakalandığı ortaya çıkmıştı. Hatta çevirmeye takılan torbacıya seslenerek, "Getirdin mi malzemeleri" dediği ifade edilmişti. Civelek'in uyuşturucu temin etmeye çalıştığı isim olan Selçuk Ç.'ye, 'Uyuşturucu veya uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan dava açıldı.
Civelek hakkında ise sipariş ettiği uyuşturucu eline geçmemesi nedeniyle takipsizlik kararı verilmişti. Civelek, bu davada 'tanık' sıfatıyla bulunuyordu. Davanın görüldüğü İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi geçtiğimiz ay, dosyada 'tanık' sıfatıyla yer alan Civelek hakkında zorla getirme kararı çıkarmıştı.
'ALKOL KESMEYİNCE.." Civelek ifadesinde, "Bir arkadaş marifetiyle numarasını almıştım. Benim o gün moralim bozuktu, alkol de almıştım. Moralimin bozukluğunun nedenini söylemek istemiyorum. Özel bir sebepti. Alkol kesmeyince uyuşturucu almak istedim" dedi.
Daha önce de Selçuk Ç. isimli kişiden uyuşturucu aldığını aktaran Civelek, "Ben kendisinden uyuşturucu sipariş etmiştim. Fiyatını hatırlamıyorum. Bana maddeyi getirirken sanırım yolda yakalanmış. Ben maddeyi teslim alamadım. Gönül ilişkim yoktur. Beraber uyuşturucu almamız falan da söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.
"ONUN YÜZÜNDEN YANDIM" Dava geçtiğimi günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada Sanık Selçuk Ç. SEGBİS sistemiyle hazır edilirken avukatı katıldı. Sanık Selçuk Ç. savunmasında, Feyza Civelek'le birlikte uyuşturucu içeceklerini, 10 yıldır uyuşturucu bağımlısı olduğunu madde kullanımını bir şekilde bırakamadığını söyledi.
Sanık daha önce görünen cezasından dolayı kullandığı için yakalandığını bu durumun ticaret olarak değerlendirildiğini bu yüzden Feyza Civelek'in kendisini suçladığını onun yüzünden yandığını ileri sürerek beraatini istedi.
FEYZA CİVELEK HAKKINDA SUÇ DUYURUSU Mahkeme heyeti yapılan savunmaların ardından dosyayı karara bağladı. Sanık Selçuk Ç. 15 yıl hapis ve bin 500 gün adli para cezasına çarptırdı.
Mahkeme Feyza Civelek için ise uyuşturucu madde bulundurma suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.