Serdar Ortaç vasiyetini açıkladı! "Yakında ölüp gideceğim..."

Serdar Ortaç, canlı yayın açarak hem sitem dolu açıklamalarda bulundu.
"YAKINDA ÖLÜP GİDECEĞİM"
Sosyal medyadan yaptığı canlı yayında, "Yakında ölüp gideceğim" diyerek hayranlarından bir söz istedi ve vasiyetini paylaştı. Ortaç, şarkılarının kendisinden sonra da yaşatılmasını, eserlerinin unutulmamasını istediğini belirtti
"BANA BİR SÖZ VERİN"
Serdar Ortaç, şarkılarının hak ettiği değeri görmediğinden yakınarak, "Bana bir söz verin, bu şarkıları yaşatın. Bunlara sağlığımda klip çekmediler, kimseye ulaştırmadılar. Yakında ölüp gideceğim, bunları herkese ulaştırın." ifadelerini kullandı.
"BATMADIM"
Ünlü isim, hakkında sık sık çıkan "Battı, tükendi, bitti" şeklindeki haberlere de "Herkes elinden geleni yaptı ben batayım diye ama hala batmadım, 35 sene oldu" diyerek yanıt verdi.