Haberler Galeri Serdar Ortaç vasiyetini açıkladı! "Yakında ölüp gideceğim..."

Serdar Ortaç vasiyetini açıkladı! "Yakında ölüp gideceğim..."

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, uzun süredir mücadele ettiği sağlık sorunları nedeniyle sevenlerini derinden üzen bir açıklama yaptı. Ünlü şarkıcı sevenlerinden bir söz istedi. İşte ayrıntılar...

Serdar Ortaç vasiyetini açıkladı! Yakında ölüp gideceğim...

Ünlü sanatçı Serdar Ortaç, bir süredir Multiple Skleroz (MS) hastalığıyla mücadele ediyor.

Serdar Ortaç vasiyetini açıkladı! Yakında ölüp gideceğim...

Serdar Ortaç, canlı yayın açarak hem sitem dolu açıklamalarda bulundu.

Serdar Ortaç vasiyetini açıkladı! Yakında ölüp gideceğim...

"YAKINDA ÖLÜP GİDECEĞİM"

Sosyal medyadan yaptığı canlı yayında, "Yakında ölüp gideceğim" diyerek hayranlarından bir söz istedi ve vasiyetini paylaştı. Ortaç, şarkılarının kendisinden sonra da yaşatılmasını, eserlerinin unutulmamasını istediğini belirtti

Serdar Ortaç vasiyetini açıkladı! Yakında ölüp gideceğim...

"BANA BİR SÖZ VERİN"

Serdar Ortaç, şarkılarının hak ettiği değeri görmediğinden yakınarak, "Bana bir söz verin, bu şarkıları yaşatın. Bunlara sağlığımda klip çekmediler, kimseye ulaştırmadılar. Yakında ölüp gideceğim, bunları herkese ulaştırın." ifadelerini kullandı.

Serdar Ortaç vasiyetini açıkladı! Yakında ölüp gideceğim...

"BATMADIM"

Ünlü isim, hakkında sık sık çıkan "Battı, tükendi, bitti" şeklindeki haberlere de "Herkes elinden geleni yaptı ben batayım diye ama hala batmadım, 35 sene oldu" diyerek yanıt verdi.

Serdar Ortaç vasiyetini açıkladı! Yakında ölüp gideceğim...
Serdar Ortaç vasiyetini açıkladı! Yakında ölüp gideceğim...