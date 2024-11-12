Yasa dışı bahis soruşturması! Mehmet Ali Erbil’in savcılık ifadesi ortaya çıktı

Bilinçsizce oldu beni otel açılışına davet ettiler Malta adasına. Restoran açılışı diye orada katakulliye gelip, cep telefonundan oyunu çektiler. Orada oyuna geldik yani. Bir diyemezsin gurbette. Malta'da kaldık. Hatta maç açıktı, bana 'Serdar Bey skor nedir' diye soruyor. Ben üst, alt ne olur, bunlardan anlamam. Pişmanım üzgünüm. Yani herkes kumarbaz olmuş. En az 50 milyon kumarbaz var. Bırakmazsanız herkesin başına böyle şeyler gelecek. Kontrol olacakmışım. İnşallah konserleri etkilemez. Mehmet Ali Erbil de benimleydi Malta'da. Onun da bilgisi yokken her şey oldu. Onun suçu yok. Ama hukuk onlar daha iyi bilir."