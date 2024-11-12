Yasa dışı bahis soruşturması! Mehmet Ali Erbil'in savcılık ifadesi ortaya çıktı
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz ve sosyal medya fenomenlerinin de aralarında bulunduğu 23 şüpheli hakkında "yasa dışı bahse teşvik" soruşturmasında gözaltı kararı verildi. Adliyeye sevk edilen Erbil ve Ortaç, ev hapsi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yasa dışı bahis reklamında yer alarak teşvikte bulunma iddiasıyla göz altına alınanlar arasında bulunan Mehmet Ali Erbil'in ifadesi ortaya çıktı. Erbil, ifadesinde; "Bizi tuzağa düşürmeye çalıştılar. 20 - 25 bin Euro ücret teklifinde bulundular, ben bunu da kabul etmedim. Sonrasında bu şahıslarla yüz yüze görüşmedim" dedi. Mehmet Ali Erbil, serbest bırakıldıktan sonra bir açıklama yaptı.
Mehmet Ali Erbil de adliyeden ayrılırken basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yasa dışı bahse itibar edilmemesi gerektiğini daha önce çok kez dile getirdiğini söyledi.
Malta'da, Serdar Ortaçla gittikleri bir restoranın açılışında kendilerini yasa dışı bahisin içine çekmeye çalıştıklarını savunan Mehmet Ali Erbil; "Ben canlı yayında dedim ki 'Ben, hayatımda bu sanal kumarı oynamadım ve kimseye tavsiye etmiyorum' Böyle bir yere reklam için gitseydim beni öldürürlerdi böyle bir laf ettiğim için.
Çünkü adamlar ekmeklerini buradan kazanıyorlar ama yine de böyle bir olayın içinde olduğum için çok pişmanım. Gerçekten hiç bana yakışmayacak bir şey. Sanal kumarın bir parçası olmadığım halde yine de beni bu platformun içinde gibi göstermeye çalıştılar" ifadelerini kullandı.
Mehmet Ali Erbil, adliyeden sevgilisi Gülseren Ceylan ile ayrıldı.
Mehmet Ali Erbil'in savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Erbil, ifadesinde, Serdar Ortaç ile ortak arkadaşları olan Barış isimli kişinin Malta'da bir otel açılışına davet edildiklerini belirterek; "Stand-up şeklinde bir şov hazırlamışlardı, orada bizi davet ettiler, çekim yapmaya başladılar. Sahibi bana bir tişört giydirmeye çalıştı, bu tişörtün bahis reklamı içerdiğini olaydan sonra öğrendim. Buna karşı çıktım, misafir olmamızdan dolayı davet edenlerle ters düştüm. O sitede yayınlananlarda da kumarın sakıncalığı olduğunu ve hayatımda hiç oynamadığımı belirttim" diye konuştu.
"HERHANGİ BİR MADDİ KAZANÇ ELDE ETMEDİM"
Mehmet Erbil, ifadesinin devamında yayının yarım saat sürdüğünü belirterek; "Yayından sonra durumu anlayarak, avukatlarım aracılığıyla basın açıklaması yaptık. Ünal isimli şahıs, beni arayarak kandırmaya çalıştı. YouTube'da bir yayın var diyerek, tekrar bir davette bulundu. Ancak ben durumu anlayarak bu daveti kabul etmedim. 3 ay boyunca teklifini sürdürdü. Bu şahısla detaylı bir tanışıklığımız bulunmuyor. Bu olaydan sonra arkadaşımız Barış da kayboldu. Kendisiyle bir daha görüşmedim. Bu videolarda yer almam karşılığında herhangi bir maddi kazanç elde etmedim. Ancak, Ünal isimli şahıs, 3 ay boyunca beni arayarak, birlikte yayın teklifinde bulunurken, 20 - 25 bin Euro ücret teklifinde bulundular, ben bunu da kabul etmedim. Belirttiğim gibi sonrasında bu şahıslarla yüz yüze görüşmedim" ifadelerini kullandı.
"BİZİ TUZAĞA DÜŞÜRMEYE ÇALIŞTILAR"
Sorgu sırasında Mehmet Ali Erbil'e, yasadışı bahis sitelerinin yayınında Ünal Orhan ile aralarında geçen para karşılığı bahis oyununda 64 bin lira kazandığını bunun emekli maaşı kadar olduğunu belirttiği ifadeleri soruldu.
Erbil; "Bu muhabbetti, gırgır ortamında gerçekleştirdik. Ancak bu olayla bizi tuzağa düşürmeye çalıştılar. Ben bahse konu ifadeleri hatırlamıyorum. Ben bir şovmenim, yaptığım iş gereği sohbet havasında geçen bir nevi gırgır ortamında bu söylemlerde bulunmuştum, art niyetim yoktu, konuya vakıf olduktan sonra bu kişilerle bir daha iletişime geçmedim" ifadelerini kullandı.
Serdar Ortaç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "yasa dışı bahse teşvik" iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Mehmet Ali Erbil'in de olduğu 15 kişiyle birlikte, sabah saatlerinde göz altına alınarak tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç, ev hapsi cezası alarak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Serdar Ortaç, serbest bırakıldıktan sonra yaptığı açıklamada pişman olduğunu belirterek şunları söyledi; "Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldım. Çok pişmanım. Yani topluma kötü örnek olduysam Allah beni affetsin. Bu kumar belası hala başıma işler açıyor, nasıl bir illetse...
Herkesten özür diliyorum. Eğer millete hakikaten kötü örnek olduysam, Allah kahretsin yani. Bir şey diyemiyorum, ama işte bak evimi, barkımı, paramı aldı, evliliğimi aldı, sağlığımı aldı, bir de adliyeye düşürdü. Kumarı daha nasıl kötüleyeceğiz, millete nasıl anlatacağız bu işi bilemiyorum.
Bilinçsizce oldu beni otel açılışına davet ettiler Malta adasına. Restoran açılışı diye orada katakulliye gelip, cep telefonundan oyunu çektiler. Orada oyuna geldik yani. Bir diyemezsin gurbette. Malta'da kaldık. Hatta maç açıktı, bana 'Serdar Bey skor nedir' diye soruyor. Ben üst, alt ne olur, bunlardan anlamam. Pişmanım üzgünüm. Yani herkes kumarbaz olmuş. En az 50 milyon kumarbaz var. Bırakmazsanız herkesin başına böyle şeyler gelecek. Kontrol olacakmışım. İnşallah konserleri etkilemez. Mehmet Ali Erbil de benimleydi Malta'da. Onun da bilgisi yokken her şey oldu. Onun suçu yok. Ama hukuk onlar daha iyi bilir."