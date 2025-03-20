Sertap Erener'e telif şoku: Kendi şarkılarını kaldırması talep edildi
Sesiyle ve şarkılarıyla büyük beğeni toplayan ünlü sanatçı Sertap Erener telif şoku yaşıyor. Kendisine ait şarkıları sosyal medya hesabından paylaşan Erener'e şarkıların telifini aldığını belirten şirket, dava açarak içeriklerin kaldırılmasını talep etti.
SABAH
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yansıyan olayda, Erener'in eserleri üzerinde hak sahibi olan müzik yapım şirketleri ve dijital dağıtımcıların, sanatçının kendi parçalarını bile paylaşmasına engel olduğu ortaya çıktı.
Atakan Irmak'ın haberine göre, Tempa müzik şirketinin avukatları hukuki süreç başlatarak Sertap Erener'in kendisine ait Youtube kanalından müzikleri paylaştığını beyan etti. Müzik sektöründeki telif hakları sisteminin sanatçıların kendi şarkılarını bile paylaşamayacak duruma getirdiğini ortaya çıkardı.
ÜNLÜ İSİMLER KENDİSİNE AİT ŞARKILARI PAYLAŞAMIYOR Sertab Erener, uzun yıllardır kendi eserlerini üreten bir sanatçı olmasına rağmen, platformlarda şarkılarını izinsiz paylaşmakla suçlandı. Yapımcı şirketlerin, sanatçıların kendi eserleri üzerindeki kontrolünü kaybetmesine yol açan sözleşmeler yaptığı ve bu durumun sadece Erener değil, birçok sanatçıyı zor durumda bıraktığı belirtiliyor.
TELİF ANLAŞMALARI MÜZİK ŞİRKETLERİNİ KORUYOR Erener'e açılan dava sonrası, telif haklarının sanatçıyı korumak yerine müzik endüstrisindeki büyük şirketlerin lehine işlediğini ve bu durumun düzeltilmesi gerektiğini sorusunu akıllara getirdi.
Türkiye'de ve dünyada benzer sorunlar yaşayan birçok sanatçının olduğu bilinirken, bu olay müzik sektöründeki telif yasalarının nasıl düzenlenmesi gerektiği konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.
MÜZİK ŞİRKETİ ŞARKILARIN KALDIRILMASINI İSTEDİ Tempa Müzik isimli şirket tarafından İstanbul Fikri Sinai Mahkemesine yapılan başvuruda söz konusu 'Lal' ve 'Sakin Ol' isimli albümlerin Sertap Erener tarafından dijital platformlarda paylaşıldığı ancak bu albümlerin teliflerinin kendilerine ait olduğu belirtildi.
Şirket sunduğu dilekçede Sertap Erener'in şarkıları sayfasından kaldırmasını ve bir daha koymamasını talep etti.