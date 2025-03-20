Sertap Erener’e telif şoku: Kendi şarkılarını kaldırması talep edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yansıyan olayda, Erener'in eserleri üzerinde hak sahibi olan müzik yapım şirketleri ve dijital dağıtımcıların, sanatçının kendi parçalarını bile paylaşmasına engel olduğu ortaya çıktı.

Atakan Irmak'ın haberine göre, Tempa müzik şirketinin avukatları hukuki süreç başlatarak Sertap Erener'in kendisine ait Youtube kanalından müzikleri paylaştığını beyan etti. Müzik sektöründeki telif hakları sisteminin sanatçıların kendi şarkılarını bile paylaşamayacak duruma getirdiğini ortaya çıkardı.