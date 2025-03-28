Sevenlerini korkuttu! Ünlü oyuncu Celil Nalçakan son sağlık durumunu açıkladı
Kardeşlerim'in Akif'i ünlü oyuncu Celil Nalçakan sosyal medya hesabında yıllardır devam eden sağlık sorunu yüzünden 6 saatlik operasyona girdiğini açıkladı. Sevenlerini korkutan ünlü oyuncu son sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
HABER MERKEZİ
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Yakında atv ekranlarında yayınlanacak olan 'Sustalı Ceylan' dizisinde rol alan Celil Nalçakan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 6 saat süren bir operasyon geçirdiğini duyurdu.
Başarılı oyunculuğuyla son dönemlerde dikkat çeken Celil Nalçakan, adından sıklıkla söz ettirmeye devam ediyor.
Sempatik tavırlarıyla ilgi çeken Nalçakan, son olarak atv'de yayınlanan 'Kardeşlerim' dizisinde boy göstermişti. Etkileyici oyunculuk performansıyla dikkat çeken yakışıklı oyuncu, hayranlarından birçok övgü dolu yorumlar almıştı.
Celil Nalçakan, son olarak yaptığı sosyal medya paylaşımıyla takipçilerini korkuttu.
Ameliyat önlüğüyle fotoğrafını paylaşan Nalçakan, 'Dün sabah bu saatlerde, 6 saat süren bir operasyona girdim. Yıllardır ertelediğim bir sorun, mucize insanlar sayesinde çözüme ulaştı' notunu düşerek diş ameliyatı olduğunu açıkladı.