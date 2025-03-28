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Haberler Galeri Sevenlerini korkuttu! Ünlü oyuncu Celil Nalçakan son sağlık durumunu açıkladı

Sevenlerini korkuttu! Ünlü oyuncu Celil Nalçakan son sağlık durumunu açıkladı

Kardeşlerim'in Akif'i ünlü oyuncu Celil Nalçakan sosyal medya hesabında yıllardır devam eden sağlık sorunu yüzünden 6 saatlik operasyona girdiğini açıkladı. Sevenlerini korkutan ünlü oyuncu son sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

HABER MERKEZİ

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Sevenlerini korkuttu! Ünlü oyuncu Celil Nalçakan son sağlık durumunu açıkladı

Yakında atv ekranlarında yayınlanacak olan 'Sustalı Ceylan' dizisinde rol alan Celil Nalçakan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 6 saat süren bir operasyon geçirdiğini duyurdu.

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Sevenlerini korkuttu! Ünlü oyuncu Celil Nalçakan son sağlık durumunu açıkladı

Başarılı oyunculuğuyla son dönemlerde dikkat çeken Celil Nalçakan, adından sıklıkla söz ettirmeye devam ediyor.

Sevenlerini korkuttu! Ünlü oyuncu Celil Nalçakan son sağlık durumunu açıkladı

Sempatik tavırlarıyla ilgi çeken Nalçakan, son olarak atv'de yayınlanan 'Kardeşlerim' dizisinde boy göstermişti. Etkileyici oyunculuk performansıyla dikkat çeken yakışıklı oyuncu, hayranlarından birçok övgü dolu yorumlar almıştı.

Sevenlerini korkuttu! Ünlü oyuncu Celil Nalçakan son sağlık durumunu açıkladı

Celil Nalçakan, son olarak yaptığı sosyal medya paylaşımıyla takipçilerini korkuttu.

Sevenlerini korkuttu! Ünlü oyuncu Celil Nalçakan son sağlık durumunu açıkladı

Ameliyat önlüğüyle fotoğrafını paylaşan Nalçakan, 'Dün sabah bu saatlerde, 6 saat süren bir operasyona girdim. Yıllardır ertelediğim bir sorun, mucize insanlar sayesinde çözüme ulaştı' notunu düşerek diş ameliyatı olduğunu açıkladı.