Sevenlerini korkuttu! Ünlü oyuncu Celil Nalçakan son sağlık durumunu açıkladı

Ameliyat önlüğüyle fotoğrafını paylaşan Nalçakan, 'Dün sabah bu saatlerde, 6 saat süren bir operasyona girdim. Yıllardır ertelediğim bir sorun, mucize insanlar sayesinde çözüme ulaştı' notunu düşerek diş ameliyatı olduğunu açıkladı.