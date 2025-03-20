Sevgilisi ortalığı birbirine kattı ünlü iş insanı Haluk Dinçer istifini bozmadı
İş insanı Haluk Dinçer'in sevgilisi Mounia Amor birlikte oturdukları bir mekanda kıskançlık krizine girdi. İddiaya göre Amor ortalığı birbirine katarken Haluk Dinçer, olanlar karşısında istifini bozmayarak arkadaşlarıyla oturmaya devam etti.
SABAH
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İddiaya göre İş insanı Haluk Dinçer'in birlikte yaşamaya başladığı genç sevgilisi Mounia Amor, geçtiğimiz günlerde Haluk Dinçer ile gittiği mekanda kıskançlık yüzünden ortalığı birbirine kattı. Arkadaş grubuyla oturdukları masada, artık ne olduysa Amor kıskançlık krizine girmiş, bağırıp çağırmaya, bardakları ve tabakları fırlatmaya başlamış. Güvenlik görevlileri müdahale edip Amor'u mekandan atmış. İşin garibi, Haluk Dinçer, tüm bu olanlar karşısında istifini bile bozmamış ve arkadaşlarıyla oturmaya devam etmiş.
Bu kıskançlık krizinin Amor'un ilk vukuatı olmadığını da öğrendim, daha önce de Haluk Dinçer'i kıskanıp kavga çıkarmış. Faslı Mounia Amor, bir dönem Türkiye'de DJ'lik yapmış, 2018'de de ev satın alıp Türk vatandaşı olmuş.
Haluk Dinçer ile ilişkisi de geçen eylülde değil, 2023'te, Suzan Sabancı'dan boşandıktan hemen sonra başlamış. Başka bir iddia ise Amor'un hayali, Haluk Dinçer ile evlenip çocuk yapmakmış...