Sevgilisi ortalığı birbirine kattı ünlü iş insanı Haluk Dinçer istifini bozmadı

İddiaya göre İş insanı Haluk Dinçer'in birlikte yaşamaya başladığı genç sevgilisi Mounia Amor, geçtiğimiz günlerde Haluk Dinçer ile gittiği mekanda kıskançlık yüzünden ortalığı birbirine kattı. Arkadaş grubuyla oturdukları masada, artık ne olduysa Amor kıskançlık krizine girmiş, bağırıp çağırmaya, bardakları ve tabakları fırlatmaya başlamış. Güvenlik görevlileri müdahale edip Amor'u mekandan atmış. İşin garibi, Haluk Dinçer, tüm bu olanlar karşısında istifini bile bozmamış ve arkadaşlarıyla oturmaya devam etmiş.