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Haberler Galeri Şevval Şahin sevgilisi Yiğit Marcus Aral'ı feci kıskandı!

Şevval Şahin sevgilisi Yiğit Marcus Aral'ı feci kıskandı!

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin ile sevgilisi Yiğit Marcus Aral, özel hayatları bir hayli hareketli ve gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde Yiğit Marcus Aral, ayrıldığı sevgilisi Şevval Şahin ile buluşan Kerem Kamışlı'yı oturduğu sandalyeyle birlikte denize atmıştı. Şahin ile barıştıktan sonra adı bir başka şiddet olayına karışan Aral, feci şekilde dayak yemiş ve bunu Kerem Kamışlı'nın yaptırdığını iddia etmişti. Bu olaylar açığa kavuşmamışken, bir şiddet haberi de Şevval Şahin'den geldi. Şahin'in, sevgilisi Marcus'la mesajlaştığını öğrendiği Kayra Türkoviç'i gittiği defilede tartakladığı öne sürüldü. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 27 Eylül 2021 Pazartesi 15:40 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2021 Pazartesi 16:46
Şevval Şahin sevgilisi Yiğit Marcus Aral’ı feci kıskandı!

Magazin dünyasının olay aşıkları Yiğit Marcus Aral ve Şevval Şahin'in adı şiddet olaylarıyla anılmaya devam ediyor.

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Şevval Şahin sevgilisi Yiğit Marcus Aral’ı feci kıskandı!

Genç iş insanı Kerem Kamışlı'yı oturduğu sandalyeyle birlikte denize atmasıyla gündem olan yazılım mühendisi Yiğit Marcus Aral, geçtiğimiz günlerde Taksim'de yere yatırılarak tekme ve yumruklarla öldüresiye dövülmüştü.

Şevval Şahin sevgilisi Yiğit Marcus Aral’ı feci kıskandı!

Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre; birbiri hakkındaki ağır suçlamalarını unutup aşklarına kaldıkları yerden devam eden ikiliden bu kez Şevval Şahin'in adı bir şiddet olayına karıştı.

Şevval Şahin sevgilisi Yiğit Marcus Aral’ı feci kıskandı!

İddiaya göre Şevval Şahin, daha önce sevgilisi Marcus'la mesajlaştığını öğrendiği Miss Turkey 2021'in finalistlerinden Kayra Türkoviç ile geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir defilede denk geldi.

Şevval Şahin sevgilisi Yiğit Marcus Aral’ı feci kıskandı!

Daha önce sevgilisi Marcus'la mesajlaştığını öğrendiği Kayra Türkoviç'i görünce üzerine yürüyen Şahin'in, Türkoviç'i tartakladığı iddia edildi.

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