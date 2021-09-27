Şevval Şahin sevgilisi Yiğit Marcus Aral'ı feci kıskandı!

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin ile sevgilisi Yiğit Marcus Aral, özel hayatları bir hayli hareketli ve gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde Yiğit Marcus Aral, ayrıldığı sevgilisi Şevval Şahin ile buluşan Kerem Kamışlı'yı oturduğu sandalyeyle birlikte denize atmıştı. Şahin ile barıştıktan sonra adı bir başka şiddet olayına karışan Aral, feci şekilde dayak yemiş ve bunu Kerem Kamışlı'nın yaptırdığını iddia etmişti. Bu olaylar açığa kavuşmamışken, bir şiddet haberi de Şevval Şahin'den geldi. Şahin'in, sevgilisi Marcus'la mesajlaştığını öğrendiği Kayra Türkoviç'i gittiği defilede tartakladığı öne sürüldü. İşte ayrıntılar...