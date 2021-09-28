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Haberler Galeri Seyfi Dursunoğlu nam-ı diğer Huysuz Virjin'in mirası kime kalacak?

Seyfi Dursunoğlu nam-ı diğer Huysuz Virjin'in mirası kime kalacak?

Seyfi Dursunoğlu'nun mirasından pay alabilmek için dava açan iki yeğeni, sanatçının vasiyetnamesini hazırlattığı sırada yanında bulunan 60 yıllık dostu Garabet Baltaoğlu'nun akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespit edilmesini istedi. Seyfi Dursunoğlu, Üsküdar'daki evinin ve banka hesabında yer alan tüm maddi birikiminin Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne verilmesini vasiyet etti. Sanatçı ayrıca evindeki tüm şahsi eşyalarını yeğeni Güliz Buyrukbilen'e, kullandığı Land Rover marka cipi de yardımcısı Ümit Yazıcı'ya bıraktı. Garabet Baltaoğlu, iki yeğeni vefasızlıkla suçladı: "Yeğenlerinin Seyfi Bey'e faydaları olmadığı gibi zararları var, yazık!"

Giriş Tarihi: 28 Eylül 2021 Salı 11:39 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2021 Salı 12:01
Seyfi Dursunoğlu nam-ı diğer Huysuz Virjin’in mirası kime kalacak?

Geçen yılın temmuz ayında vefat eden Seyfi Dursunoğlu nam-ı diğer Huysuz Virjin, ölümünden önce hazırlattığı vasiyetname ile servetini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne (ÇYDD) bırakmış, mirastan pay isteyen yeğenleri Cemal Erhan Saydam ile Evren Saydam 'vasiyetnamenin iptali' için mahkemeye başvurmuştu.

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Seyfi Dursunoğlu nam-ı diğer Huysuz Virjin’in mirası kime kalacak?

Hürriyet'in haberine göre; Bunun üzerine ÇYDD de tereke tespit davası açmıştı. Sanatçının noterde vasiyetname hazırlattığı sırada yanında olan 60 yıllık dostu Garabet Baltaoğlu davada tanık olarak yer aldı. Ancak yeğenler, Baltaoğlu'nun akli dengesinin yerinde olup olmadığının araştırılmasını talep etti. Son duruşmada mahkeme, Baltaoğlu'nun o dönem kullandığı ilaçların ve hastane kayıtlarının incelenmesi için dosyayı Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

Seyfi Dursunoğlu nam-ı diğer Huysuz Virjin’in mirası kime kalacak?

HALİ VAKTİ YERİNDE İNSANLAR DİLENCİLİK YAPIYOR

Davayla ilgili ilk kez konuşan Garabet Baltaoğlu, davacı yeğenleri vefasızlıkla suçladı: "Seyfi Bey abim gibiydi, ben de onun sağ koluydum. Her yerde yanındaydım. Her pazar ona giderdim, yardımcıları izindeyken yalnız kalmasın diye. Yeğenlerinden bir tek Güliz Hanım'la görüşürdü.

Seyfi Dursunoğlu nam-ı diğer Huysuz Virjin’in mirası kime kalacak?

Diğerleri, ona dava açanlar, Seyfi Bey'i ne görmüştür ne de bir bardak su ikram etmişlerdir. Seyfi Bey bir gün antika eşyalarının fotoğrafını çektirdi, 'Onları Güliz'e vereceğim. Evi de Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışlıyorum' dedi.

Seyfi Dursunoğlu nam-ı diğer Huysuz Virjin’in mirası kime kalacak?

'Hayırlısı olsun' dedim. Arabasını da yardımcısına bıraktı. O vasiyete başka bir ahbabımızla şahit oldum. Daha sonra canlı şahitlik istenince gidip noterde şahitlik yaptım. Yeğenlerinin Seyfi Bey'e faydaları olmadığı gibi zararları var, yazık. Hiçbir hakları yokken bu parayı istiyorlar. Bir bayramda, bir yılbaşında tebrik bile etmediler. Dilencilik yapıyorlar. Halbuki hali vakti yerinde insanlar."

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