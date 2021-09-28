Seyfi Dursunoğlu nam-ı diğer Huysuz Virjin'in mirası kime kalacak?

Seyfi Dursunoğlu'nun mirasından pay alabilmek için dava açan iki yeğeni, sanatçının vasiyetnamesini hazırlattığı sırada yanında bulunan 60 yıllık dostu Garabet Baltaoğlu'nun akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespit edilmesini istedi. Seyfi Dursunoğlu, Üsküdar'daki evinin ve banka hesabında yer alan tüm maddi birikiminin Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne verilmesini vasiyet etti. Sanatçı ayrıca evindeki tüm şahsi eşyalarını yeğeni Güliz Buyrukbilen'e, kullandığı Land Rover marka cipi de yardımcısı Ümit Yazıcı'ya bıraktı. Garabet Baltaoğlu, iki yeğeni vefasızlıkla suçladı: "Yeğenlerinin Seyfi Bey'e faydaları olmadığı gibi zararları var, yazık!"