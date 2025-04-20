Sibel Can'dan saplantılı hayran itirafı: Hemen emniyete başvurduk
Ünlü şarkıcı Sibel Can, katıldığı bir programda geçmişte yaşadığı saplantılı hayran kabusunu anlattı. Can "Beni eşi ve çocuklarımı da kendi çocukları gibi görmeye başladı. Bir gün gelen koliden bıçak çıktı. İşte o an gerçekten çok korktum." dedi.
HABER MERKEZİ
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Son zamanlarda sahne kıyafetleriyle de sık sık magazin gündemine konu olan Sibel Can, bu sefer programdaki açıklamalarıyla adından söz ettirdi.
Hiç unutamadığınız bir aşk ilanı var mı?" sorusuna Sibel Can daha önce hiç anlatmadığı bir anısıyla yanıt verdi.
"Bu tam olarak bir aşk ilanı değil ama fanatik bir hayranım işi fazlasıyla abarttı. Beni eşi ve çocuklarımı da kendi çocukları gibi görmeye başladı. Bir gün büyük bir koli geldi."
"Yardımcılarım açtı, içinden domates, biber, açık lokum, reçel, bana bir gecelik, bir tane paçalı don, Melisa'ya da bir elbise çıktı."
'AZ KALDI KARICIĞIM'
"Yanında bir de mektup vardı: 'Ben İstanbul dışındayım, lütfen çocuklarıma iyi bak. Az kaldı karıcığım, geleceğim. Melisa lokumu çok seviyor diye ona da aldım' yazıyordu."
'HEMEN EMNİYETE BAŞVURDUK'
Sibel Can daha sonra gelen başka bir koli ile yaşadığı korkuyu ise şu ifadelerle anlattı:
"Bir gün gelen koliden bir de bıçak çıktı. İşte o an gerçekten çok korktum. Dedim ki, bu artık normal değil. Hemen emniyete başvurduk. Neyse ki polis ekipleri hızla harekete geçmiş ve bu saplantılı hayrana ulaşmış. Allah iyilik versin."