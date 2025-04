Sibel Can'dan saplantılı hayran itirafı: Hemen emniyete başvurduk

Ünlü şarkıcı Sibel Can, katıldığı bir programda geçmişte yaşadığı saplantılı hayran kabusunu anlattı. Can "Beni eşi ve çocuklarımı da kendi çocukları gibi görmeye başladı. Bir gün gelen koliden bıçak çıktı. İşte o an gerçekten çok korktum." dedi.

HABER MERKEZİ Giriş Tarihi : 20 Nisan 2025 14:53 Son Güncelleme : 20 Nisan 2025 14:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ