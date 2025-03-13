Sihirli Annem efsanesi film oluyor! Oyuncuların şimdiki halleri şoke edecek...
Bir dönemin fantastik dizisi Sihirli Annem efsanesi film olarak eski kadrosuyla geri dönüyor. Dizide yer alan İnci Türkay, Nevra Serezli, Jennifer Boyner, Gizem Güven, Zeynep Özkaya, Gül Onat, Şahap Sayılgan ve Damla Ersubaşı'nın filmde yer alması bekleniyor. İşte ekranlarda yıllar önce yayınlanan dizinin unutulmayan karakterlerinin son halleri...
HABER MERKEZİ
Giriş Tarihi : Son Güncelleme :
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
2003-2005 yılları arasında yayınlanan Sihirli Annem dizisi film olarak ekranlara geliyor. Bir döneme damga vuran Sihirli Annem dizisi yeniden çekiliyor. Fenomen dizi, bu sefer beyazperdeye uyarlanacak.