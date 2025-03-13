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Haberler Galeri Sihirli Annem efsanesi film oluyor! Oyuncuların şimdiki halleri şoke edecek...

Sihirli Annem efsanesi film oluyor! Oyuncuların şimdiki halleri şoke edecek...

Bir dönemin fantastik dizisi Sihirli Annem efsanesi film olarak eski kadrosuyla geri dönüyor. Dizide yer alan İnci Türkay, Nevra Serezli, Jennifer Boyner, Gizem Güven, Zeynep Özkaya, Gül Onat, Şahap Sayılgan ve Damla Ersubaşı'nın filmde yer alması bekleniyor. İşte ekranlarda yıllar önce yayınlanan dizinin unutulmayan karakterlerinin son halleri...

HABER MERKEZİ

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Sihirli Annem efsanesi film oluyor! Oyuncuların şimdiki halleri şoke edecek...

2003-2005 yılları arasında yayınlanan Sihirli Annem dizisi film olarak ekranlara geliyor. Bir döneme damga vuran Sihirli Annem dizisi yeniden çekiliyor. Fenomen dizi, bu sefer beyazperdeye uyarlanacak.

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Sihirli Annem efsanesi film oluyor! Oyuncuların şimdiki halleri şoke edecek...

Sihirli Annem, Türk televizyonunun en sevilen fantastik dizilerinden biriydi. Başrollerinde İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Nevra Serezli, Gül Onat ve birçok sevilen oyuncu vardı.

Sihirli Annem efsanesi film oluyor! Oyuncuların şimdiki halleri şoke edecek...

25 Haziran 2022'de vefat eden "Sihirli Annem" dizisinin yazarı Gamze Özer'in kaleme aldığı filmin yakında sete çıkması planlanıyor.

İŞTE SİHİRLİ ANNEM OYUNCULARININ ŞİMDİKİ HALLERİ

Sihirli Annem efsanesi film oluyor! Oyuncuların şimdiki halleri şoke edecek...
Sihirli Annem efsanesi film oluyor! Oyuncuların şimdiki halleri şoke edecek...
Sihirli Annem efsanesi film oluyor! Oyuncuların şimdiki halleri şoke edecek...
Sihirli Annem efsanesi film oluyor! Oyuncuların şimdiki halleri şoke edecek...
Sihirli Annem efsanesi film oluyor! Oyuncuların şimdiki halleri şoke edecek...
Sihirli Annem efsanesi film oluyor! Oyuncuların şimdiki halleri şoke edecek...
Sihirli Annem efsanesi film oluyor! Oyuncuların şimdiki halleri şoke edecek...
Sihirli Annem efsanesi film oluyor! Oyuncuların şimdiki halleri şoke edecek...
Sihirli Annem efsanesi film oluyor! Oyuncuların şimdiki halleri şoke edecek...
Sihirli Annem efsanesi film oluyor! Oyuncuların şimdiki halleri şoke edecek...
Sihirli Annem efsanesi film oluyor! Oyuncuların şimdiki halleri şoke edecek...
Sihirli Annem efsanesi film oluyor! Oyuncuların şimdiki halleri şoke edecek...
Sihirli Annem efsanesi film oluyor! Oyuncuların şimdiki halleri şoke edecek...
Sihirli Annem efsanesi film oluyor! Oyuncuların şimdiki halleri şoke edecek...
Sihirli Annem efsanesi film oluyor! Oyuncuların şimdiki halleri şoke edecek...
Sihirli Annem efsanesi film oluyor! Oyuncuların şimdiki halleri şoke edecek...
Sihirli Annem efsanesi film oluyor! Oyuncuların şimdiki halleri şoke edecek...
Sihirli Annem efsanesi film oluyor! Oyuncuların şimdiki halleri şoke edecek...
Sihirli Annem efsanesi film oluyor! Oyuncuların şimdiki halleri şoke edecek...