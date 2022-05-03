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Haberler Galeri Simge Sağın sahnede cesurluğundan ödün vermedi

Simge Sağın sahnede cesurluğundan ödün vermedi

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, önceki akşam İzmir'de sevenleriyle bir araya geldi. 40 yaşındaki şarkıcı, sahnede tercih ettiği cesur kıyafet ile adeta nefesleri kesti.

Giriş Tarihi: 3 Mayıs 2022 Salı 13:37 Güncelleme Tarihi: 3 Mayıs 2022 Salı 13:52
Simge Sağın sahnede cesurluğundan ödün vermedi

Sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle iletişim kurmayı ihmal etmeyen Simge Sağın, paylaştığı fotoğraflarla da dikkatleri çekmeyi başarıyor.

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Simge Sağın sahnede cesurluğundan ödün vermedi

Simge Sağın, son olarak Alaçatı'da bulunan bir mekânda sevenleriyle buluştu.

Simge Sağın sahnede cesurluğundan ödün vermedi

Gece boyunca söylediği şarkılarla sevenlerini eğlendiren Simge Sağın, cesur kostümlerine bir yenisini daha ekledi.

Simge Sağın sahnede cesurluğundan ödün vermedi

Bayramda arka arkaya sahne alacak olan Simge Sağın, derin yırtmaçlı kırmızı bir kostümle sevenlerinin karşısına çıktı.

Simge Sağın sahnede cesurluğundan ödün vermedi

Simge Sağın, formda vücuduyla tam not aldı.

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