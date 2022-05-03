Simge Sağın sahnede cesurluğundan ödün vermedi

Sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle iletişim kurmayı ihmal etmeyen Simge Sağın, paylaştığı fotoğraflarla da dikkatleri çekmeyi başarıyor. Simge Sağın, son olarak Alaçatı'da bulunan bir mekânda sevenleriyle buluştu. Gece boyunca söylediği şarkılarla sevenlerini eğlendiren Simge Sağın, cesur kostümlerine bir yenisini daha ekledi. Bayramda arka arkaya sahne alacak olan Simge Sağın, derin yırtmaçlı kırmızı bir kostümle sevenlerinin karşısına çıktı. Simge Sağın, formda vücuduyla tam not aldı.