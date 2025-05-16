Simge Sağın’ın acı günü! Ablası hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı Simge Sağın'ın bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ablası Nilay Sağın hayatını kaybetti. 45 yaşındaki ablasının vefatının ardından yıkılan ünlü şarkıcıdan ilk paylaşım da geldi.
HABER MERKEZİ
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Nilay Sağın'ın bir süredir ciddi sağlık problemleri yaşadığı, bu nedenle tedavi gördüğü öğrenildi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamayan Nilay Sağın'ın vefatı, hem yakın çevresinde hem de sanat camiasında derin bir üzüntüyle karşılandı.