Simge Sağın’ın acı günü! Ablası hayatını kaybetti

Nilay Sağın'ın bir süredir ciddi sağlık problemleri yaşadığı, bu nedenle tedavi gördüğü öğrenildi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamayan Nilay Sağın'ın vefatı, hem yakın çevresinde hem de sanat camiasında derin bir üzüntüyle karşılandı.