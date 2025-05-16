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Simge Sağın'ın acı günü! Ablası hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı Simge Sağın'ın bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ablası Nilay Sağın hayatını kaybetti. 45 yaşındaki ablasının vefatının ardından yıkılan ünlü şarkıcıdan ilk paylaşım da geldi.

HABER MERKEZİ

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Simge Sağın’ın acı günü! Ablası hayatını kaybetti

Nilay Sağın'ın bir süredir ciddi sağlık problemleri yaşadığı, bu nedenle tedavi gördüğü öğrenildi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamayan Nilay Sağın'ın vefatı, hem yakın çevresinde hem de sanat camiasında derin bir üzüntüyle karşılandı.

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Simge Sağın’ın acı günü! Ablası hayatını kaybetti

Acı haberi alan Simge Sağın, sosyal medya üzerinden henüz bir açıklama yapmazken, yakınları ünlü şarkıcının büyük bir yıkım yaşadığını ifade etti.

Simge Sağın’ın acı günü! Ablası hayatını kaybetti

Sağın'ın hayranları ve meslektaşları, bu zor gününde başarılı sanatçının yanında olduklarını belirterek taziye mesajları paylaştı. Ünlü isimlerden de destek mesajları gelmeye devam ediyor.

Simge Sağın’ın acı günü! Ablası hayatını kaybetti

Nilay Sağın'ın cenazesinin 16 Mayıs Cuma günü (yarın), öğle namazına müteakip İstanbul Kadıköy'deki Kozyatağı Mehmet Çavuş Camii'nden (Modern Camii) kaldırılacağı açıklandı.

Simge Sağın’ın acı günü! Ablası hayatını kaybetti

Cenaze namazının ardından Nilay Sağın, Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Cenaze törenine Sağın ailesinin yanı sıra sanat dünyasından pek çok ismin katılması bekleniyor.

Simge Sağın’ın acı günü! Ablası hayatını kaybetti

Özellikle son yıllarda kariyerinin zirvesine ulaşan ve milyonlarca dinleyiciye hitap eden Simge Sağın, özel hayatında ise oldukça hassas bir yapıya sahip olmasıyla tanınıyor.

Simge Sağın’ın acı günü! Ablası hayatını kaybetti

Ablası Nilay Sağın ile çok yakın bir ilişkisi olduğu bilinen sanatçının, bu kaybı derin bir şekilde yaşayacağı tahmin ediliyor.

Simge Sağın’ın acı günü! Ablası hayatını kaybetti

Kamuoyunun da yakından takip ettiği cenaze töreni için hazırlıklar sürerken, Simge Sağın'a destek mesajları gelmeye devam ediyor.