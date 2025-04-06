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Sinan Akçıl'dan şoke eden açıklama: 'Instagram kazası' sonrası hayatını kaybetti

Özel hayatı ile sık sık gündemden düşmeyen şarkıcı Sinan Akçıl, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile hayranlarını şoke etti. Çok üzücü bir olay ile güne uyandığını söyleyen Akçıl'ın "Instagram kazası sonrası hayatını kaybetti" açıklaması duyanları hayrete düşürdü.

HABER MERKEZİ

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Sinan Akçıl’dan şoke eden açıklama: ’Instagram kazası’ sonrası hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl X (Twitter) hesabında çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Güne aldığı kötü bir haberle başladığını belirten Akçıl, şu ifadeleri kullandı:

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