Sinan Akçıl'dan şoke eden açıklama: 'Instagram kazası' sonrası hayatını kaybetti
Özel hayatı ile sık sık gündemden düşmeyen şarkıcı Sinan Akçıl, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile hayranlarını şoke etti. Çok üzücü bir olay ile güne uyandığını söyleyen Akçıl'ın "Instagram kazası sonrası hayatını kaybetti" açıklaması duyanları hayrete düşürdü.
HABER MERKEZİ
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Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl X (Twitter) hesabında çarpıcı bir paylaşımda bulundu.
Güne aldığı kötü bir haberle başladığını belirten Akçıl, şu ifadeleri kullandı:
"Çok ama çok üzücü bir olay ile uyandım bugün. Yaklaşık 4 yıldır bizimle evde çalışan, artık aile gibi olduğumuz 'Olga'mızın annesinin 5 aylık torunu 'Varya' korkunç bir 'Instagram' kazası ile hayatını kaybetti…Çocuğunu küvete koyan gelin, Instagram'a dalıyor ve 2 saat sonra bebek aklına geliyor…
Zavallı Varya hayatını kaybetti. Haberi alan anneanne de kalp krizi geçirdi…
Instagram veya sosyal medya bağımlılığı artık çok ciddi bir hastalıktır. Aklını başına alsın herkes lütfen...
Olga az Türkçesi ile diyor ki: Gelinim hapishaneye gitmeyecek belki ama Allah onu vicdanında ömür boyu hapis tutacak"