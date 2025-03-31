SON DAKİKA: Volkan Konak hayatını kaybetti! Ünlü isimlerden peş peşe taziye mesajları

NİYAZİ KOYUNCU

20 yıl önce ağabeyimi kaybettim, şimdi de Volkan abiyi. Ne diyeceğim ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Şunu biliyorum ki hayat gerçekten çok kısa..

Çok ama çok üzgünüm. Işıklar içinde uyu abi. Kazım'a da selam söyle bizden..