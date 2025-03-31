SON DAKİKA: Volkan Konak hayatını kaybetti! Ünlü isimlerden peş peşe taziye mesajları
Sanatçı Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde verdiği konser sırasında fenalaşarak hayatını kaybetti. 58 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçının ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu. Ünlü isimler Volkan Konak'ın ölüm haberi sonrası peş peşe taziye mesajı yayınladı.
HABER MERKEZİ
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Sanatçı Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleşen konser için sahnede bulunduğu sırada fenalaştı. Konak, ilk müdahalenin ardından Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
KKTC Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, "Bu gece aniden rahatsızlanması nedeniyle 00.17'de Mağusa Devlet Hastanesi'ne müracaat ettirilen sanatçı Volkan Konak, 00.42'de tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir" ifadeleri yer aldı.
Konser programı için KKTC'de bulanan Sibel Can ve Hakan Altun, acı haberi alır almaz hastaneye koştu.
MAHSUN KIRMIZIGÜL Az önce İzmir'de sahnedeydim. Müziğin içinde kaybolmuşken aldığım acı haberle sahnede adeta sarsıldım. Volkan Konak… İTÜ'den abimiz, çok sevdiğim sanatçı dostumuz, sahnede, alkışlar arasında hayata veda etmiş. O an zaman durdu, müzik sustu, içimde bir şey daha koptu. Ailesine, dostlarına ve onu seven herkese sabır diliyorum. Başımız sağ olsun.
FEDON Ah Volkanım ah Kuzeyin oğlu şoktayım çok üzgünüm çok erken oldu daha yapacak çok işin vardı, mekanın Cennet olsun
EMRE BELÖZOĞLU
Çok değerli ağabeyim, kuzenim Volkan Konak'ın vefat haberini almanın büyük üzüntüsü içerisindeyim. Tarifi çok zor... Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.
NİYAZİ KOYUNCU
20 yıl önce ağabeyimi kaybettim, şimdi de Volkan abiyi. Ne diyeceğim ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Şunu biliyorum ki hayat gerçekten çok kısa..
Çok ama çok üzgünüm. Işıklar içinde uyu abi. Kazım'a da selam söyle bizden..
EBRU GÜNDEŞ
Kuzeyin oğlunu, hepimizin abisini, çok kıymetli bir sanatçıyı kaybettik... Çok çok üzgünüm. Her daim kalbimizde yaşayacak... Değerli ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı dilerim" şeklinde paylaşım yaptı.
MİNE TUGAY
Ünlü oyuncu Mine Tugay, "Başımız sağolsun. Volkan Konak'ı kaybettik." ifadelerini kullandı.
DENİZ SEKİ
Deniz Seki, "Şimdi sahneden indim daha terim soğumadan bu acı haberlee sarsıldım. Çok değerli bir ismi kaybetmişiz. Ah Volkan Konak ölüm yakışmadı sana. Ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağolsun. Çok ama çok üzgünüm" şeklinde paylaşım yaptı