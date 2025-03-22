SON DAKİKA | Yeşilçam yıldızı Filiz Akın hayatını kaybetti

Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından birisi olarak kabul edilen Filiz Akın'dan acı haber geldi. Yeşilçam'ın 'kolejli kızı' olarak hafızalara kazınan Akın, 82 yaşında vefat etti.