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Haberler Galeri SON DAKİKA | Yeşilçam yıldızı Filiz Akın hayatını kaybetti

SON DAKİKA | Yeşilçam yıldızı Filiz Akın hayatını kaybetti

Son dakikla haberi... Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından birisi olarak kabul edilen Filiz Akın 82 yaşında hayatını kaybetti.

HABER MERKEZİ

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SON DAKİKA | Yeşilçam yıldızı Filiz Akın hayatını kaybetti

Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından birisi olarak kabul edilen Filiz Akın'dan acı haber geldi. Yeşilçam'ın 'kolejli kızı' olarak hafızalara kazınan Akın, 82 yaşında vefat etti.

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SON DAKİKA | Yeşilçam yıldızı Filiz Akın hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından "Türk sinemasının nadide isimlerinden Filiz Akın, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir.

SON DAKİKA | Yeşilçam yıldızı Filiz Akın hayatını kaybetti

Sinema tarihimizde unutulmaz izler bırakan Filiz Akın'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı diliyoruz." açıklaması yapıldı.

SON DAKİKA | Yeşilçam yıldızı Filiz Akın hayatını kaybetti

FİLİZ AKIN KİMDİR?

2 Ocak 1943'te Ankara'da doğdu. Annesi Ankaralı kadın terzisi Habibe Leman Şaşırmaz, babası Afyonlu hakim Bekir Sami Akın. Annesi baba tarafından Arnavut, babası ise anne tarafından Çerkestir

SON DAKİKA | Yeşilçam yıldızı Filiz Akın hayatını kaybetti

DTCF Arkeoloji bölümünde okudu. İlk filmi Akasyalar Açarken ile sinemaya adım attı. Kolejli Kız, Yankesici Kız gibi yapımlarla ünlendi.

Yönetmen-yapımcı Türker İnanoğlu, Bubi Rubinstein ve MİT müsteşarı Sönmez Köksal ile 3 evlilik yaptı. Türker İnanoğlu ile olan evliliğinden, Yumurcak adlı seri filmlerinin başrol çocuk oyuncusu İlker İnanoğlu doğdu.