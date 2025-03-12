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Sosyeteyi sarsan ayrılık haberi! Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı evleri ayırdı! İşte sebebi...

Sosyeteden magazin camiasını sarsacak bir ayrılık haberi geldi. Ali Sabancı ile Vuslat Doğan Sabancı'nın evlerini ayırdığı, resmi olarak boşanmasa da bir süredir ayrı yaşadıkları öğrenildi. Sabancı çiftinin ayrılık nedeninin daha önce geçirdikleri bot kazası olduğu belirtiliyor. Vuslat Doğan Sabancı, eşi Ali Sabancı'yı kazadan sorumlu tutuyor. İşte magazin gündemine bomba gibi düşen ayrılık haberinin detayları...

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Sosyeteyi sarsan ayrılık haberi! Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı evleri ayırdı! İşte sebebi...

Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı, Ege'de geçirdikleri bot kazası sonrası zor günler yaşadı. Aile, kazadan ağır hasar alsa da sağlıklarına dönmeyi başardı. Ancak bu kaza Ali-Vuslat Sabancı çiftine ayrılık getirdi. Günaydın Yazarı Bülent Cankurt, bugünkü köşesinde çok konuşulan ayrılığı yazdı.

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Sosyeteyi sarsan ayrılık haberi! Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı evleri ayırdı! İşte sebebi...

29 YILLIK EVLİLİK BİTİYOR

Ali Sabancı ile Vuslat Doğan Sabancı 1996 yılında hayatlarını birleştirirken, 2023 yılında Ege'de geçirdikleri bot kazasına kadar örnek bir ilişki olarak gösteriliyordu.

Sosyeteyi sarsan ayrılık haberi! Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı evleri ayırdı! İşte sebebi...

Ege'deki kazadan sonra Vuslat Doğan Sabancı, 3 estetik ameliyat ve zorlu bir süreç geçirdi. Yine Ali Sabancı da, 11 zorlu operasyon geçirerek hayata tutundu.

Sosyeteyi sarsan ayrılık haberi! Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı evleri ayırdı! İşte sebebi...

Kaza sonrası Vuslat Doğan Sabancı'nın psikolojik süreci aşamadığına dair haberler kamuoyuna yansımıştı. Sabancı çiftinin o günden sonra bir daha toparlayamadığı öğrenildi.

Sosyeteyi sarsan ayrılık haberi! Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı evleri ayırdı! İşte sebebi...

EVLERİ AYIRDILAR

Sabancı çifti resmi olarak henüz ayrılmasa da bir süredir ayrı evlerde yaşıyor. Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı çiftinin mahkemeye boşanmak için başvuru yaptıkları da cemiyette konuşulan dedikodular arasında yer alıyor.

Sosyeteyi sarsan ayrılık haberi! Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı evleri ayırdı! İşte sebebi...

VUSLAT DOĞAN SABANCI, ALİ SABANCI'YI KAZADAN SORUMLU TUTUYOR

Ali Sabancı ile Vuslat Doğan Sabancı çiftinin ayrılık kararında Vuslat Sabancı'nın sorunları aşamamasının öne çıktığı belirtiliyor. Vuslat Sabancı'nın, Ali Sabancı'yı yaşadıkları bot kazasından sorumlu tuttuğu, ayrılığı da bu düşüncenin getirdiği konuşulanlar arasında.

Sosyeteyi sarsan ayrılık haberi! Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı evleri ayırdı! İşte sebebi...

NE OLMUŞTU?

Yunanistan'ın Leros Adası'nda botlarıyla kayalıklara çarparak büyük bir kaza geçiren Sabancı çifti ölümden dönmüştü. Botu kaptanın değil, Ali Sabancı'nın sürdüğü öğrenilmişti.

Sosyeteyi sarsan ayrılık haberi! Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı evleri ayırdı! İşte sebebi...