Sosyeteyi sarsan ayrılık haberi! Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı evleri ayırdı! İşte sebebi...

Sosyeteden magazin camiasını sarsacak bir ayrılık haberi geldi. Ali Sabancı ile Vuslat Doğan Sabancı'nın evlerini ayırdığı, resmi olarak boşanmasa da bir süredir ayrı yaşadıkları öğrenildi. Sabancı çiftinin ayrılık nedeninin daha önce geçirdikleri bot kazası olduğu belirtiliyor. Vuslat Doğan Sabancı, eşi Ali Sabancı'yı kazadan sorumlu tutuyor. İşte magazin gündemine bomba gibi düşen ayrılık haberinin detayları...

Giriş Tarihi : 12 Mart 2025 09:21 Son Güncelleme : 12 Mart 2025 09:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





