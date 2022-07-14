Sude Burcu ve Mert Öcal’dan yeni paylaşım!

Geçtiğimiz haftalarda Survivor All Star'dan elenen 26 yaşındaki tekvandocu ve zumba eğitmeni Sude Burcu, bunun öncesinde ise Türkiye'ye gelir gelmez soluğu 39 yaşındaki sevgilisinin yanında almış ve oyuncuyla çektikleri kareye kırmızı kalp emojisi koyarak sosyal medyada paylaşmıştı.