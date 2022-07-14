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Haberler Galeri Sude Burcu ve Mert Öcal'dan yeni paylaşım!

Sude Burcu ve Mert Öcal'dan yeni paylaşım!

Survivor All Star 2022'de yarışan Mert Öcal ile Sude Burcu'nun adada başlayan aşkları doludizgin devam ediyor. Şimdilerde birlikte tatil yapan ünlü çift, sosyal medyadan paylaştıkları romantik pozlarına yenilerini ekledi.

Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2022 Perşembe 12:07 Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2022 Perşembe 13:48
Sude Burcu ve Mert Öcal’dan yeni paylaşım!

Geçtiğimiz haftalarda Survivor All Star'dan elenen 26 yaşındaki tekvandocu ve zumba eğitmeni Sude Burcu, bunun öncesinde ise Türkiye'ye gelir gelmez soluğu 39 yaşındaki sevgilisinin yanında almış ve oyuncuyla çektikleri kareye kırmızı kalp emojisi koyarak sosyal medyada paylaşmıştı.

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Sude Burcu ve Mert Öcal’dan yeni paylaşım!

Mert Öcal ve Sude Burcu, Instagram hesabından yaptıkları paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.

Sude Burcu ve Mert Öcal’dan yeni paylaşım!

AŞK POZLARINA BEĞENİ YAĞDI

Survivor sonrasında her anlarını birlikte geçiren ve mutlu ilişkilerini sürdüren Mert Öcal ve Sude Burcu, aşk pozlarıyla olay yarattı.

Sude Burcu ve Mert Öcal’dan yeni paylaşım!

İşte ikilinin romantik pozları...

Sude Burcu ve Mert Öcal’dan yeni paylaşım!

Sude Burcu ve Mert Öcal'ın aşk pozu sonrasında takipçileri, "Maşallah çok yakışıyorsunuz" yorumlarında bulundu.

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