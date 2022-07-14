Sude Burcu ve Mert Öcal’dan yeni paylaşım!

Survivor All Star 2022'de yarışan Mert Öcal ile Sude Burcu'nun adada başlayan aşkları doludizgin devam ediyor. Şimdilerde birlikte tatil yapan ünlü çift, sosyal medyadan paylaştıkları romantik pozlarına yenilerini ekledi.
Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2022 Perşembe 12:07Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2022 Perşembe 13:48
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Geçtiğimiz haftalarda Survivor All Star'dan elenen 26 yaşındaki tekvandocu ve zumba eğitmeni Sude Burcu, bunun öncesinde ise Türkiye'ye gelir gelmez soluğu 39 yaşındaki sevgilisinin yanında almış ve oyuncuyla çektikleri kareye kırmızı kalp emojisi koyarak sosyal medyada paylaşmıştı.