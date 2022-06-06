Suha Uygur ve Filiz Senger 17 yıl sonra dünyaevine girdi

Dokuz yıl önce hayatını kaybeden usta oyuncu Nejat Uygur'un 64 yaşındaki oğlu Suha Uygur, önceki gün 17 yıldır birlikte olduğu Filiz Senger ile Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde nikâh masasına oturdu. Bu mutlu günde ünlü çifte, dostları da eşlik etti.