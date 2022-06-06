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Haberler Galeri Suha Uygur ve Filiz Senger 17 yıl sonra dünyaevine girdi

Suha Uygur ve Filiz Senger 17 yıl sonra dünyaevine girdi

Dokuz yıl önce hayatını kaybeden usta oyuncu Nejat Uygur'un 64 yaşındaki oğlu Suha Uygur, önceki gün 17 yıldır birlikte olduğu Filiz Senger ile Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde nikâh masasına oturdu. Bu mutlu günde ünlü çifte, dostları da eşlik etti.

Giriş Tarihi: 6 Haziran 2022 Pazartesi 10:50 Güncelleme Tarihi: 6 Haziran 2022 Pazartesi 11:35
Suha Uygur ve Filiz Senger 17 yıl sonra dünyaevine girdi

Suha Uygur, 17 yıldır birlikte olduğu Filiz Senger ile Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde nikâh masasına oturdu.

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Suha Uygur ve Filiz Senger 17 yıl sonra dünyaevine girdi

Ünlü çifti bu özel günlerinde aileleri ve dostları yalnız bırakmadı.

Suha Uygur ve Filiz Senger 17 yıl sonra dünyaevine girdi

"DARISI BEKAR ARKADAŞLARIMIZIN BAŞINA"

Büyük heyecan yaşayan Süha Uygur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma, "17 yıl sonra imzayı attık. Darısı bekar arkadaşlarımızın başına" mesajını yazdı.

Suha Uygur ve Filiz Senger 17 yıl sonra dünyaevine girdi
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