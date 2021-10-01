Sürpriz aşk iddiası: İrem Helvacıoğlu gönlünü Fırat Çelik'e mi kaptırdı?

İrem Helvacıoğlu, son dönemin en başarılı yıldızlarından. Rol aldığı projelerle tanınan oyuncu, yükselişini Atv dizisi 'Sen Anlat Karadeniz'deki rolüyle sürdürdü. Ardından 'Baş Belası' dizisinde başka bir karakterle izleyici karşısına çıktı ve beraberinde birçok ödül topladı. Magazin gündeminde de sık sık adı geçen bir oyuncu. Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla da oldukça merak edilen İrem Helvacıoğlu Eser Alp'le nikah masasına oturacakken geçtiğimiz haftalarda ayrılma kararı almıştı. Güzel oyuncu hakkında ortaya şok bir idddia atıldı. İrem Helvacıoğlu'nun, kendisi gibi oyuncu olan Fırat Çelik'e gönlünü kaptırdığı öne sürüldü. İşte iddiaya ilişkin detaylar...