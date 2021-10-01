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Haberler Galeri Sürpriz aşk iddiası: İrem Helvacıoğlu gönlünü Fırat Çelik'e mi kaptırdı?

Sürpriz aşk iddiası: İrem Helvacıoğlu gönlünü Fırat Çelik'e mi kaptırdı?

İrem Helvacıoğlu, son dönemin en başarılı yıldızlarından. Rol aldığı projelerle tanınan oyuncu, yükselişini Atv dizisi 'Sen Anlat Karadeniz'deki rolüyle sürdürdü. Ardından 'Baş Belası' dizisinde başka bir karakterle izleyici karşısına çıktı ve beraberinde birçok ödül topladı. Magazin gündeminde de sık sık adı geçen bir oyuncu. Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla da oldukça merak edilen İrem Helvacıoğlu Eser Alp'le nikah masasına oturacakken geçtiğimiz haftalarda ayrılma kararı almıştı. Güzel oyuncu hakkında ortaya şok bir idddia atıldı. İrem Helvacıoğlu'nun, kendisi gibi oyuncu olan Fırat Çelik'e gönlünü kaptırdığı öne sürüldü. İşte iddiaya ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: 1 Ekim 2021 Cuma 16:08 Güncelleme Tarihi: 1 Ekim 2021 Cuma 16:12
Sürpriz aşk iddiası: İrem Helvacıoğlu gönlünü Fırat Çelik’e mi kaptırdı?

Oyunculuktaki başarısıyla son dönemin popüler isimleri arasında yer alan İrem Helvacıoğlu, özel hayatıyla bir süredir gündemden düşmüyor.

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Sürpriz aşk iddiası: İrem Helvacıoğlu gönlünü Fırat Çelik’e mi kaptırdı?

Uzun süredir Eser Alp ile ilişki sürdüren İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz mart ayında sevgilisi Eser Alp'ten ayrılmıştı.

Sürpriz aşk iddiası: İrem Helvacıoğlu gönlünü Fırat Çelik’e mi kaptırdı?

Helvacıoğlu'nun yalnızlığı 6 ay sürdü. Güzel oyuncu, gönlünü meslektaşına kaptırdı.

Sürpriz aşk iddiası: İrem Helvacıoğlu gönlünü Fırat Çelik’e mi kaptırdı?

2. Sayfa'nın haberine göre İrem Helvacıoğlu, aradığı aşkı kendisi gibi oyuncu olan Fırat Çelik'te buldu.

Sürpriz aşk iddiası: İrem Helvacıoğlu gönlünü Fırat Çelik’e mi kaptırdı?

Çift önceki akşam kalabalık arkadaş grubuyla Emirgan'da bir mekanda eğlendi.

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