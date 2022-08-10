Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kalbini milli futbolcuya kaptırdı

Milli futbolcu Cengiz Ünder, Survivor yarışmacılarından Aleyna Kalaycıoğlu ile aşk yaşamaya başladı. Çiftin şu anda gözlerden uzak bir yerde tatilde olduğu ortaya çıktı. İkili, çıkan haberler sonrası sessizliğini korudu. Kalaycıoğlu sevgilisiyle çıktığı tatilden bu fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. Bulunduğu konumu belirten Kalaycıoğlu, Marsilya'nın doğusunda yer alan Cassis bölgesini etiketledi. Ünlü futbolcu Cengiz Ünder, geçtiğimiz yıl Roma'dan Olimpik Marsilya kulübüne transfer olmuştu.