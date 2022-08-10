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Haberler Galeri Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kalbini milli futbolcuya kaptırdı

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kalbini milli futbolcuya kaptırdı

Geçtiğimiz yıl katıldığı Survivor yarışmasıyla tanınan ve geçirdiği estetik operasyonlarla da adından sıkça söz ettiren Aleyna Kalaycıoğlu, gönlünü milli futbolcu Cengiz Ünder'e kaptırdı.

Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 12:19 Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 14:03
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kalbini milli futbolcuya kaptırdı

Milli futbolcu Cengiz Ünder, Survivor yarışmacılarından Aleyna Kalaycıoğlu ile aşk yaşamaya başladı.

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Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kalbini milli futbolcuya kaptırdı

Çiftin şu anda gözlerden uzak bir yerde tatilde olduğu ortaya çıktı. İkili, çıkan haberler sonrası sessizliğini korudu.

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kalbini milli futbolcuya kaptırdı

Kalaycıoğlu sevgilisiyle çıktığı tatilden bu fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. Bulunduğu konumu belirten Kalaycıoğlu, Marsilya'nın doğusunda yer alan Cassis bölgesini etiketledi.

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kalbini milli futbolcuya kaptırdı

Ünlü futbolcu Cengiz Ünder, geçtiğimiz yıl Roma'dan Olimpik Marsilya kulübüne transfer olmuştu.

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kalbini milli futbolcuya kaptırdı
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