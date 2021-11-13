  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Survivor Batuhan Karacakaya ile Aleyna Çalışkan'ın aşkı belgelendi

Survivor Batuhan Karacakaya ile Aleyna Çalışkan'ın aşkı belgelendi

Aşk-ı Memnu'nun Bülent Ziyagil'i Batuhan Karacakaya'yı Survivor 2021'de ekranlarda görmüştük. 24 yaşındaki genç oyuncu Batuhan Karacakaya kısa sürede Survivor'ın favori yarışmacılarından olmuş büyük bir fan kitlesine sahip olmuştu. Survivor Batuhan Karacakaya sosyal medyanın en çok konuşulan ve merak edilen isimlerinden oldu. Survivor 2021 sezonunun iddialı ismi Batuhan Karacakaya'nın adı, Aleyna Kalaycıoğlu ile aşk dedikodularına karışmıştı. Sosyal medyaya düşen bir fotoğraf karesi, görenleri şaşkına çevirdi. Batuhan Karacakaya, Aleyna Kalaycıoğlu'nun adadaki en yakın arkadaşı Aleyna Çalışkan ile sarmaş dolaş yakalandı. Böylece Survivor aşıkları Batuhan Karacakaya ile Aleyna Çalışkan'ın ilişkisi belgelenmiş oldu. İşte o poz...

Giriş Tarihi: 13 Kasım 2021 Cumartesi 09:57 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2021 Cumartesi 10:21
Survivor Batuhan Karacakaya ile Aleyna Çalışkan'ın aşkı belgelendi
Survivor Batuhan Karacakaya ile Aleyna Çalışkan’ın aşkı belgelendi

Aşk-ı Memnu'nun Bülent Ziyagil'i Batuhan Karacakaya'yı Survivor 2021'de görenler tanımakta zorluk çekmişti.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Survivor Batuhan Karacakaya ile Aleyna Çalışkan'ın aşkı belgelendi
Survivor Batuhan Karacakaya ile Aleyna Çalışkan’ın aşkı belgelendi

24 yaşındaki genç oyuncu Batuhan Karacakaya kısa sürede Survivor'ın favori yarışmacılarından olmuş büyük bir fan kitlesine sahip olmuştu.

Survivor Batuhan Karacakaya ile Aleyna Çalışkan'ın aşkı belgelendi
Survivor Batuhan Karacakaya ile Aleyna Çalışkan’ın aşkı belgelendi

Survivor Batuhan Karacakaya sosyal medyanın en çok konuşulan ve merak edilen isimlerinden oldu.

Survivor Batuhan Karacakaya ile Aleyna Çalışkan'ın aşkı belgelendi
Survivor Batuhan Karacakaya ile Aleyna Çalışkan’ın aşkı belgelendi

Survivor 2021 sezonunun iddialı ismi Batuhan Karacakaya'nın adı, Aleyna Kalaycıoğlu ile aşk dedikodularına karışmıştı.

Survivor Batuhan Karacakaya ile Aleyna Çalışkan'ın aşkı belgelendi
Survivor Batuhan Karacakaya ile Aleyna Çalışkan’ın aşkı belgelendi

Sosyal medyaya düşen bir fotoğraf karesi, görenleri şaşkına çevirdi.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Perihan Savaş’ın oğlu Savaş Zafer’den sevgilisi Melis Ketenci’ye sürpriz teklif!
Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer'den sevgilisi Melis Ketenci'ye sürpriz teklif!