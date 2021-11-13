Survivor Batuhan Karacakaya ile Aleyna Çalışkan'ın aşkı belgelendi

Aşk-ı Memnu'nun Bülent Ziyagil'i Batuhan Karacakaya'yı Survivor 2021'de ekranlarda görmüştük. 24 yaşındaki genç oyuncu Batuhan Karacakaya kısa sürede Survivor'ın favori yarışmacılarından olmuş büyük bir fan kitlesine sahip olmuştu. Survivor Batuhan Karacakaya sosyal medyanın en çok konuşulan ve merak edilen isimlerinden oldu. Survivor 2021 sezonunun iddialı ismi Batuhan Karacakaya'nın adı, Aleyna Kalaycıoğlu ile aşk dedikodularına karışmıştı. Sosyal medyaya düşen bir fotoğraf karesi, görenleri şaşkına çevirdi. Batuhan Karacakaya, Aleyna Kalaycıoğlu'nun adadaki en yakın arkadaşı Aleyna Çalışkan ile sarmaş dolaş yakalandı. Böylece Survivor aşıkları Batuhan Karacakaya ile Aleyna Çalışkan'ın ilişkisi belgelenmiş oldu. İşte o poz...