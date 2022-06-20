Survivor'dan elenen Avatar Atakan ailesine kavuştu

Survivor All Star'dan bu hafta elenen isim 2016'da yarışmanın şampiyonu olan Avatar Atakan oldu. Yaklaşık 5.5 ay sonunda yurda dönen Avatar Atakan, 2017 yılında nikah masasına oturduğu Serap Korkmaz ve oğlu Leon Aslan'a kavuştu.