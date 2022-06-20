Survivor’dan elenen Avatar Atakan ailesine kavuştu

Survivor All Star'dan bu hafta elenen isim 2016'da yarışmanın şampiyonu olan Avatar Atakan oldu. Yaklaşık 5.5 ay sonunda yurda dönen Avatar Atakan, 2017 yılında nikah masasına oturduğu Serap Korkmaz ve oğlu Leon Aslan'a kavuştu.
Giriş Tarihi: 20 Haziran 2022 Pazartesi 09:17Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2022 Pazartesi 09:30
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Kıyasıya mücadelenin verildiği yarışmada Survivor 2016 şampiyonu olan Avatar lakaplı Çağan Atakan Arslan'ın elenmesi hayranlarını üzerken sosyal medyada da oldukça ses getirdi.