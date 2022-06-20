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Haberler Galeri Survivor'dan elenen Avatar Atakan ailesine kavuştu

Survivor'dan elenen Avatar Atakan ailesine kavuştu

Survivor All Star'dan bu hafta elenen isim 2016'da yarışmanın şampiyonu olan Avatar Atakan oldu. Yaklaşık 5.5 ay sonunda yurda dönen Avatar Atakan, 2017 yılında nikah masasına oturduğu Serap Korkmaz ve oğlu Leon Aslan'a kavuştu.

Giriş Tarihi: 20 Haziran 2022 Pazartesi 09:17 Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2022 Pazartesi 09:30
Survivor’dan elenen Avatar Atakan ailesine kavuştu

Kıyasıya mücadelenin verildiği yarışmada Survivor 2016 şampiyonu olan Avatar lakaplı Çağan Atakan Arslan'ın elenmesi hayranlarını üzerken sosyal medyada da oldukça ses getirdi.

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Survivor’dan elenen Avatar Atakan ailesine kavuştu

Havalimanında eşi ve oğlunun karşıladığıAvatar Atakan'ın oğlu Leon Aslan ile kavuşması takipçilerini duygulandırdı.

Survivor’dan elenen Avatar Atakan ailesine kavuştu

Kazandığı her oyunun ardından ismini haykırdığı oğlu Aslan ve eşi Serap'a sarılarak hasret gideren Atakan, uzayan sakallarını seven oğlunu öpmeye doyamadı.

Survivor’dan elenen Avatar Atakan ailesine kavuştu

İşte Çağan Arslan Atakan'ın sosyal medya sayfasından paylaştığı o kareler...

Survivor’dan elenen Avatar Atakan ailesine kavuştu
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