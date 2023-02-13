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Haberler Galeri Taha Duymaz enkazdan çıkarıldı mı?

Taha Duymaz enkazdan çıkarıldı mı?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, Gaziantep, Malatya, Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da da ağır yıkımlara neden oldu. Hatay'da yaşayan ve çektiği yemek videolarıyla tanınan Taha Duymaz ailesiyle enkaz altında kaldı. Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz gözyaşları içinde yardım isterken, sosyal medya fenomenleri Dilan Polat ve CZN Burak'de son gelişmeleri paylaşıyor. Asrın felaketinde bir hafta tamamlanırken umutlu bekleyiş devam ediyor. Peki Taha Duymaz yaşıyor mu, Taha Duymaz enkaz altından çıkarıldı mı, öldü mü? İşte konuta ilişkin son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 13 Şubat 2023 Pazartesi 09:02 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2023 Pazartesi 09:19
Taha Duymaz enkazdan çıkarıldı mı?
Taha Duymaz enkazdan çıkarıldı mı?

Taha Duymaz bulundu mu, kurtarıldı mı son günlerin en çok yanıt arayan soruları arasında yer alıyor. Kahramanmaraş depremi ardından Hatay'da göçük altında kaldığı belirlenen genç fenomen için umutlu bekleyiş ablası Semiha Duymaz'ın açıklamaları ile başladı. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken Taha Duymaz öldü mü, son durum ne, enkazdan çıkarıldı mı gibi sorular yanıt aramaya devam ediyor. Peki, Taha Duymaz kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, fenomen hakkında son dakika gelişmeleri…

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Taha Duymaz enkazdan çıkarıldı mı?
Taha Duymaz enkazdan çıkarıldı mı?

FENOMEN GENÇ TAHA DUYMAZ DEPREMDE ENKAZ ALTINDA KALDI!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Asrın felaketi olarak nitelenen depremde binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti, çok sayıda kişi göçük altında kaldı.

Hatay'daki köy evinin mutfağında kısıtlı malzemeler ile yaptığı yemekleri videoya çekerek sosyal medyada paylaşan ve kısa sürede büyük bir hayran kitlesine kavuşan Taha Duymaz'dan da üzen haber gelmişti.

Taha Duymaz enkazdan çıkarıldı mı?
Taha Duymaz enkazdan çıkarıldı mı?

Taha Duymaz'ın yaşanan deprem felaketinde ailesi ile birlikte akrabalarının evinde enkaz altında kaldığı öğrenilmişti. Genç fenomenin ablası Semiha Duymaz, Instagram hesabından yaptığı art arda yaptığı paylaşımlar ile kardeşi ve ailesi için yardım istemişti:

"Kardeşim Melek, Taha, Umut, halam ve eniştem enkaz altında. Lütfen yardımcı olun."

Taha Duymaz enkazdan çıkarıldı mı?
Taha Duymaz enkazdan çıkarıldı mı?

"TAHA'NIN OLDUĞU BİNANIN ÜZERİNE BİR BİNA DAHA YIKILMIŞ"

Hatay'da akrabalarının evinde enkaz altında kalan Taha Duymaz'a bulmak için ailesi ve sevenleri adeta seferber oldu.

Depremin ardından bölgedeki vatandaşlar için çalışmalara başlayan şarkıcı Derya Uluğ, sosyal medya hesabından Taha Duymaz'ın olduğu binanın üzerine bir bina daha yıkıldığını ve büyük vinçlere ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Ardından bir video yayınlayan Uluğ, "Biz şu an Taha Duymaz ile ilgili bilgi vermek istedik size. Mustafa Burak'la konuşuyor. Biz oraya vinç ve operatör yönlendirdik" dedi.

Taha Duymaz enkazdan çıkarıldı mı?
Taha Duymaz enkazdan çıkarıldı mı?

''AFAD GELDİ, ÇALIŞMALAR BAŞLADI"

Derya Uluğ son paylaşımında AFAD'ın bölgeye gittiğini söyleyerek "Bu binada, Taha Duymaz'ın kendisi, kardeşi Melek Duymaz ve Umut Duymaz, halası, eniştesi ve komşuları var. Herkesten yardım istiyorum. Taha'nın olduğu enkaza AFAD geldi, çalışma başladı arkadaşlar. Şu an gelen kesin ve et bilgi. Orda zorlu bir süreç var. Dualarınızı eksik etmeyin" dedi.

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