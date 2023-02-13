Taha Duymaz enkazdan çıkarıldı mı?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, Gaziantep, Malatya, Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da da ağır yıkımlara neden oldu. Hatay'da yaşayan ve çektiği yemek videolarıyla tanınan Taha Duymaz ailesiyle enkaz altında kaldı. Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz gözyaşları içinde yardım isterken, sosyal medya fenomenleri Dilan Polat ve CZN Burak'de son gelişmeleri paylaşıyor. Asrın felaketinde bir hafta tamamlanırken umutlu bekleyiş devam ediyor. Peki Taha Duymaz yaşıyor mu, Taha Duymaz enkaz altından çıkarıldı mı, öldü mü? İşte konuta ilişkin son gelişmeler...