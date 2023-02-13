Taha Duymaz enkazdan çıkarıldı mı?

"TAHA'NIN OLDUĞU BİNANIN ÜZERİNE BİR BİNA DAHA YIKILMIŞ"

Hatay'da akrabalarının evinde enkaz altında kalan Taha Duymaz'a bulmak için ailesi ve sevenleri adeta seferber oldu.

Depremin ardından bölgedeki vatandaşlar için çalışmalara başlayan şarkıcı Derya Uluğ, sosyal medya hesabından Taha Duymaz'ın olduğu binanın üzerine bir bina daha yıkıldığını ve büyük vinçlere ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Ardından bir video yayınlayan Uluğ, "Biz şu an Taha Duymaz ile ilgili bilgi vermek istedik size. Mustafa Burak'la konuşuyor. Biz oraya vinç ve operatör yönlendirdik" dedi.