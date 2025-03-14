Tamer Karadağlı'nın göğsü kabardı! Kızı Zeyno yarışmada babasını gururlandırdı
Pınar Altuğ Atacan, Furkan Kızılay, Özgür Ozan gibi isimlerle birlikte 'Çocuklar Duymasın' dizisinde rol alan Tamer Karadağlı yıllarca canlandırdığı Haluk karakteriyle hafızalara yer etti. Son dönemde Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak görev yapan Tamer Karadağlı'nın kızının başarısıyla gururlandı.
HABER MERKEZİ
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Çocuklar Duymasın dizisindeki Haluk rolüyle büyük hayran kitlesine sahip olan Tamer Karadağlı şimdilerde Devlet Tiyatroları Genel Müdürü görevini yaptır. Sosyal medyanın merak edilen isimlerinden olan Tamer Karadağlı'nın kızı babasına büyük gurur yaşattı.
Tamer Karadağlı'nın oyuncu Arzu Balkan ile evliliğinden olan kızı Zeyno Karadağlı şimdilerde hem yetenekli hem de güzeller güzeli bir genç kız. Küçük yaştan beri piyano ile ilgilenen Zeyno Karadağlı, katıldığı 2. Uluslararası Ankara Piyano yarışmasında ikinci oldu.
Hacettepe Üniversitesi Konservatuvar öğrencisi olan Zeyno Karadağlı'yı babası, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla tebrik etti.
"TEBRİK EDİYORUM CANIM KIZIM"
Kızının fotoğrafını paylaşan Karadağlı, "Tebrik ediyorum canım kızım. Yolun hep açık başarıların her daim senle olsun" sözleriyle mutluluğunu paylaştı.
Ünlü oyuncunun Arzu Balkan ile evliliğinden dünyaya gelen ve şimdilerde 18 yaşında olan kızı Zeyno, ailesini gururlandırdı.