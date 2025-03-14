Tamer Karadağlı’nın göğsü kabardı! Kızı Zeyno yarışmada babasını gururlandırdı

Tamer Karadağlı'nın oyuncu Arzu Balkan ile evliliğinden olan kızı Zeyno Karadağlı şimdilerde hem yetenekli hem de güzeller güzeli bir genç kız. Küçük yaştan beri piyano ile ilgilenen Zeyno Karadağlı, katıldığı 2. Uluslararası Ankara Piyano yarışmasında ikinci oldu.