Tanyeli 'En büyük pişmanlığım' demişti! Vasiyeti ortaya çıktı: Meğer o yüzden...
Tanyeli, dün tedavi gördüğü hastenede 54 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ünlü oryantelin ölümü birçok kişiyi hüzne boğdu. Tanyeli'nin vefatının ardından geçmişteki röportajındaki bazı sözleri de yeniden gündem oldu. Yanyeli, son röportajında en büyük pişmanlığını açıklarken, ünlü oryantelin vasiyeti de ortaya çıktı. İşte Tanyeli'nin vasiyeti ve en büyük pişmanlığı...
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Tanyeli, Pankreas Kanseri'ne yenik düşerek 54 yaşında hayatını kaybetti. Dün akşam vefat eden Tanyeli'nin ardından sanat camiasından taziye mesajları yağdı. Ünlü oryantelin vefatı sonrası röportajlarındaki sözleri de yeniden çok konuşuldu. Tanyeli'nin vasiyeti de ortaya çıktı. İşte Tanyeli'nin ölümü sonrası yaşananlar ve ünlü oryantelin vasiyeti...
Ünlü oryantel Tanyeli, bir süredir Pankreas Kanseri ile mücadele ediyordu. Tanyeli, tedavisinin iyi gittiğini, kısa sürede hastaneden çıkmayı umduğunu ifade etmişti. Beklendiği gibi olmadı, ünlü oryantelden dün gece acı haber geldi. Tanyeli, mücadele ettiği Pankreas Kanseri'ne yenik düşerek 54 yaşında hayata gözlerini yumdu.
TANYELİ'NİN CENAZESİ ZİNCİRLİKUYU'DAN KALKACAK
Tanyeli'nin vefatının ardından onlarca ünlü taziye mesajı paylaştı. Sosyal medya kullanıcılarının da üzüntülerini paylaştığı mesajlar adeta yağmur gibi geldi. Sevilen isimler arasında olan Tanyeli'nin cenaze programı da netleşti. Tanyeli, Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Bodrum'daki aile kabristanına defnedilecek.
VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI
Tanyeli'nin vasiyeti de merak konusuydu. Ünlü oryantelin Bodrum'da annesinin yanına defnedilmek istediği, vasiyetinin bu yönde olduğu öğrenildi.
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞINI AÇIKLAMIŞTI
Tanyeli katıldığı bir röportajda en büyük pişmanlığını şu sözlerle açıklamıştı:
İçime atmak, çok büyük pişmanlığım. Ama baktığımda duygusal, ince düşünceli olmasaydım, insanları kırıp geçseydim belki bu dostları da biriktirmezdim. Kendimle çok gurur duyduğum şeyler var. Brezilya'ya gittim, 6 ay kaldım. Türkiye'nin en iyi oryantaliyken Amerika'ya gittim, üniversite okudum, İngilizce öğrendim.
Ben aslında bu popüler kültüre de "Tamam, beni teslim alın" dememişim hiçbir zaman. Beni bunalttığı noktada yine ruhum ne istediyse onu yaptım. Ünlüyken hayat maddi yönden çok kolay. Ama ben rahatlığı bırakıp köfte ekmek sattım Orlando'da. 1 sene sonra hazıra dağ dayanmadı çünkü. Hiç şikâyetçi değilim, iyi ki yaptım. Avustralya'ya gittiğimde event şirketim vardı, organizasyon, catering yaptım. Elimden her iş gelir benim.