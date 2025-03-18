Tanyeli ’En büyük pişmanlığım’ demişti! Vasiyeti ortaya çıktı: Meğer o yüzden...

Ben aslında bu popüler kültüre de "Tamam, beni teslim alın" dememişim hiçbir zaman. Beni bunalttığı noktada yine ruhum ne istediyse onu yaptım. Ünlüyken hayat maddi yönden çok kolay. Ama ben rahatlığı bırakıp köfte ekmek sattım Orlando'da. 1 sene sonra hazıra dağ dayanmadı çünkü. Hiç şikâyetçi değilim, iyi ki yaptım. Avustralya'ya gittiğimde event şirketim vardı, organizasyon, catering yaptım. Elimden her iş gelir benim.