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Haberler Galeri Tanyeli kilolarından kurtulmak için harekete geçti

Tanyeli kilolarından kurtulmak için harekete geçti

Şimdilerde gözlerden uzak bir yaşam sürdüren ünlü oryantal Tanyeli, bir dönem aldığı kilolarla oldukça konuşulmuştu. Kariyerine geri dönmek için hazırlık yapan Tanyeli, eski görüntüsüne kavuşmak için kilolarından kurtulmaya karar verdi.

Giriş Tarihi: 21 Haziran 2022 Salı 16:26 Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2022 Salı 16:47
Tanyeli kilolarından kurtulmak için harekete geçti

Eski halinden eser kalmayan ve 99 kiloya kadar ulaşan oryantal Tanyeli, aldığı kilolarlarla çok konuşulmuştu.

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Tanyeli kilolarından kurtulmak için harekete geçti

Ancak Tanyeli eski formuna geri dönmek için harekete geçti.

Tanyeli kilolarından kurtulmak için harekete geçti

Posta'nın haberine göre; Avustralya'da aldığı kilolarlan kurtulmak için İstanbul'a gelen Tanyeli, mide küçültme ameliyatı olmaya karar verdi.

Tanyeli kilolarından kurtulmak için harekete geçti

Tanyeli eski formuna kavuştuktan sonra artık Avustralya ve Türkiye arasında gidip gelerek, kariyerinde devam edecek.

Tanyeli kilolarından kurtulmak için harekete geçti
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