Tanyeli kilolarından kurtulmak için harekete geçti
Şimdilerde gözlerden uzak bir yaşam sürdüren ünlü oryantal Tanyeli, bir dönem aldığı kilolarla oldukça konuşulmuştu. Kariyerine geri dönmek için hazırlık yapan Tanyeli, eski görüntüsüne kavuşmak için kilolarından kurtulmaya karar verdi.
Giriş Tarihi: 21 Haziran 2022 Salı 16:26Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2022 Salı 16:47
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Eski halinden eser kalmayan ve 99 kiloya kadar ulaşan oryantal Tanyeli, aldığı kilolarlarla çok konuşulmuştu.