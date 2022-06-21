Tanyeli kilolarından kurtulmak için harekete geçti

Şimdilerde gözlerden uzak bir yaşam sürdüren ünlü oryantal Tanyeli, bir dönem aldığı kilolarla oldukça konuşulmuştu. Kariyerine geri dönmek için hazırlık yapan Tanyeli, eski görüntüsüne kavuşmak için kilolarından kurtulmaya karar verdi.