Tanyeli'nin eşinden duygusal paylaşım: Bugün toprağa eğilip seslendim...
Uzun yıllar pankreas kanseri ile mücadele eden oryantal Tanyeli geçtiğimiz günlerde 54 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oryantalin vefatı sevenlerini yasa boğarken Tanyeli'nin eşi İlker Sünneli'nin de acısı dinmiyor. Sünneli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eşine özlemini dile getirdi.
HABER MERKEZİ
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2,5 yıldır pankreas kanseri ile mücadele eden oryantal Tanyeli 17 Mart'ta hayata gözlerini yumdu. 54 yaşında aramızdan ayrılan Tanyeli'nin ölümü sevenlerini yasa boğdu.
Bodrum'daki aile mezarlığına defnedilen Tanyeli'nin eşinden duygusal bir paylaşım geldi. Sünneli paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
'Bugün toprağa eğilip seslendim sana, belki beni duyar kalkarsın diye'
Eşinin hastalık sürecinde kendisini bir an bile yalnız bırakmadığını söyleyen Tanyeli, İlker Sünneli'nin eski eşini kanserden kaybettiğini açıklamıştı.
"GİT KENDİ HAYATINI KUR DEDİM" Geçen aylarda Tanyeli; "Bizim için çok güzel bir gün. 1.5 yıldır çok zorlu bir mücadeleden geçiyoruz. Ben ona 2 veya 3 kere de 'Git' dedim. Çünkü bu süreci yaşayan için çok zor. Hayatımda ilk defa kendimi düşünür oldum, çok hırçınlaştım, çok öfkeli anlarım oldu. Bu süreci yaşayan kadar yaşayanın yanında olmak da çok, çok ağır bir süreç. Çünkü katlanmak çok zor. Fiziksel olarak değişiyoruz ve bazen ruh hali olarak değişiklikler yaşıyoruz." demişti.