Tanyeli'nin hiç bilinmeyen o yönü ortaya çıktı! Bodrum Tepecik Camii İmamı anlattı: Sürekli gelirdi...

Tanyeli, pankreas kanserine yenik düşerek 54 yaşında yaşama veda etti. Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından vasiyeti gereği annesinin yanına gömülmek üzere Bodrum'a gönderilen Tanyeli ile ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Tanyeli ile ilgili cenaze namazını kıldıran Bodrum Tepecik Camii İmamı Yüksel Kılınçarslan çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte Tanyeli ile ilgili imamın dikkat çeken o sözleri...

Giriş Tarihi : 20 Mart 2025 10:48 Son Güncelleme : 20 Mart 2025 10:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





