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Haberler Galeri Tanyeli'nin hiç bilinmeyen o yönü ortaya çıktı! Bodrum Tepecik Camii İmamı anlattı: Sürekli gelirdi...

Tanyeli'nin hiç bilinmeyen o yönü ortaya çıktı! Bodrum Tepecik Camii İmamı anlattı: Sürekli gelirdi...

Tanyeli, pankreas kanserine yenik düşerek 54 yaşında yaşama veda etti. Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından vasiyeti gereği annesinin yanına gömülmek üzere Bodrum'a gönderilen Tanyeli ile ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Tanyeli ile ilgili cenaze namazını kıldıran Bodrum Tepecik Camii İmamı Yüksel Kılınçarslan çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte Tanyeli ile ilgili imamın dikkat çeken o sözleri...

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Tanyeli’nin hiç bilinmeyen o yönü ortaya çıktı! Bodrum Tepecik Camii İmamı anlattı: Sürekli gelirdi...

Ünlü oryantal Tanyeli, pankreas kanserine yakalandıktan sonra uzun süre tedavi gördü. Geçtiğimiz hafta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Tanyeli, Bodrum'da annesinin yanına defnedildi. 54 yaşında hayata veda ederek sevenlerini yasa boğan Tanyeli ile ilgili bilinmeyen bir detay daha ortaya çıktı.

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Tanyeli’nin hiç bilinmeyen o yönü ortaya çıktı! Bodrum Tepecik Camii İmamı anlattı: Sürekli gelirdi...

VASİYETİ YERİNE GETİRİLDİ
Üç gün önce İstanbul'da vefat eden Tanyeli, vasiyeti üzerine dün Bodrum'un Ortakent Mahallesi'ndeki Kerem Aydınlar Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından Ortakent Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye, sanatçının eşi İlker Sünnili, oğlu Teoman Kral, sanat camiasından Işın Karaca, Ekin, Murat Övüç ve Seray Sever'in yanı sıra Bodrum'daki yakınları katıldı.

Tanyeli’nin hiç bilinmeyen o yönü ortaya çıktı! Bodrum Tepecik Camii İmamı anlattı: Sürekli gelirdi...

Tanyeli'nin cenaze namazını kıldıran Tepecik Camii İmamı Yüksel Kılınçarslan duygusal bir konuşma yaptı.

Tanyeli'nin sık sık Tepecik Camii'nde ibadet ettiği ortaya çıktı.

Tanyeli’nin hiç bilinmeyen o yönü ortaya çıktı! Bodrum Tepecik Camii İmamı anlattı: Sürekli gelirdi...

İmam Yüksel Kılınçarslan'ın açıklaması şöyle:

Sanatçımızı herkes tanıyor ama onun farklı bir yönünü de sizlerle paylaşmak istiyorum. Tanyeli, sadece sahnedeki başarısıyla değil, aynı zamanda iyi kalpli, güzel bir insandı.

Tanyeli’nin hiç bilinmeyen o yönü ortaya çıktı! Bodrum Tepecik Camii İmamı anlattı: Sürekli gelirdi...

Bodrum'u ve Tepecik Camii'ni çok severdi. Camimize düzenli olarak gelir, cemaatimize katılırdı. Mevlana'nın dediği gibi, ölüm bir düğün gecesidir. İnşallah Tanyeli de düğün gecesini yaşıyordur. Mekânı cennet olsun.