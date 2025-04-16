Tarkan’ın acı günü: Annesi hayatını kaybetti

Annelerinin rahatsızlığı nedeniyle bütün kardeşlerin seferber olduğunu ifade eden Tarkan, ailece verdikleri poza şu notu düşmüştü:

"Geçtiğimiz günlerde annemizin geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle bütün kardeşler seferber olduk. Anneciğimiz çok şükür tekrar sağlığına kavuşunca da bu hatıra fotoğrafı çektirmeden olmazdı. Çünkü 10 yıl sonra 6 kardeş ilk kez tekrar bir araya gelmiştik. Bu vesileyle annemin sağlığına kavuşmasını sağlayan doktorumuza sonsuz teşekkürler. Ayrıca katkısı, emeği olan tüm diğer doktorlara, hemşirelere ve hastane çalışanlarına da çok teşekkürler."