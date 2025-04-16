Tarkan’ın acı günü: Annesi hayatını kaybetti

Megastar Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Annesinin vefat haberini turnede alan Tarkan, İstanbul'a dönerken Neşe Tevetoğlu'nun yarın son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.
DHA
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Sanatçı Tarkan Tevetoğlu'nun Antalya'da yaşayan annesi Neşe Tevetoğlu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Neşe Tevetoğlu'nun kalp krizi nedeniyle vefat ettiği öğrenilirken Avrupa turnesi konserleri kapsamında Almanya'da olan Tarkan, annesinin vefat haberinin ardından sabah saatlerinde İstanbul'a geldi.
Neşe Tevetoğlu'nun yarın İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi. Neşe Tevetoğlu bir süredir bacağındaki sağlık sorunları nedeniyle tedavi görüyordu.
Annelerinin rahatsızlığı nedeniyle bütün kardeşlerin seferber olduğunu ifade eden Tarkan, ailece verdikleri poza şu notu düşmüştü:
"Geçtiğimiz günlerde annemizin geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle bütün kardeşler seferber olduk. Anneciğimiz çok şükür tekrar sağlığına kavuşunca da bu hatıra fotoğrafı çektirmeden olmazdı. Çünkü 10 yıl sonra 6 kardeş ilk kez tekrar bir araya gelmiştik. Bu vesileyle annemin sağlığına kavuşmasını sağlayan doktorumuza sonsuz teşekkürler. Ayrıca katkısı, emeği olan tüm diğer doktorlara, hemşirelere ve hastane çalışanlarına da çok teşekkürler."