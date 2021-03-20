Temel İçgüdü yıldızı Sharon Stone skandalları itiraf etti: O meşhur sahnede kandırıldım

"Temel İçgüdü'yü çektikten sonra izlemem için çağırdılar. Deyim yerindeyse hepimizi susturan durum düşünüldüğünde beklenileceği gibi yönetmenle baş başa değildim, oda menajerler ve avukatlarla doluydu ve çoğunun projeyle hiçbir ilgisi yoktu. Vajina sahnemi ilk kez bu şartlar altında gördüm, bana 'Hiçbir şey göremiyoruz; sadece külotunu çıkarman gerekiyor, beyaz ışığı yansıttığı için külotunun olduğunu anlayabiliyoruz' demelerinden uzun zaman sonra."