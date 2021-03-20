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Haberler Galeri Temel İçgüdü yıldızı Sharon Stone skandalları itiraf etti: O meşhur sahnede kandırıldım

Temel İçgüdü yıldızı Sharon Stone skandalları itiraf etti: O meşhur sahnede kandırıldım

Temel İçgüdü filmiyle şöhreti yakalayan Sharon Stone, Temel İçgüdü'nün meşhur sahnesinde kandırıldığını söyledi. Sharon Stone aynı zamanda "başrol oyuncusuyla yatmamı istediler" itirafında bulundu.

Giriş Tarihi: 20 Mart 2021 Cumartesi 10:07 Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2021 Cumartesi 10:11
Temel İçgüdü yıldızı Sharon Stone skandalları itiraf etti: O meşhur sahnede kandırıldım

Sharon Stone yeni anı kitabı The Beauty of Living Twice'da (İki Defa Yaşamanın Güzelliği) 1992 tarihli erotik gerilim filmi Temel İçgüdü'yü çekmenin nasıl bir şey olduğunu anlattı.

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Temel İçgüdü yıldızı Sharon Stone skandalları itiraf etti: O meşhur sahnede kandırıldım

Vanity Fair'de yayımlanan bir alıntıda, 63 yaşındaki oyuncu "korkunç" bir deneyimden bahsediyor:

Temel İçgüdü yıldızı Sharon Stone skandalları itiraf etti: O meşhur sahnede kandırıldım

"Rol, karanlık tarafımı düşünecek olursam şimdiye kadar yaptığım en zorlayıcı şeydi.
Korkunçtu. Çekimler sırasında üç defa uykumda yürüdüm, iki defa garajımdaki arabamda tamamen giyinik halde uyandım. Korkunç kabuslar gördüm."

Temel İçgüdü yıldızı Sharon Stone skandalları itiraf etti: O meşhur sahnede kandırıldım

SHARON STONE: YÖNETMENE TOKAT ATTIM

Sharon Stone ayrıca, Michael Douglas'ın karakterinin Catherine Tramell'le ilk kez tanıştığı, şu anda meşhur olan açık bacaklar sahnesinde cinsel organının tam olarak ne kadar açıkta olacağına dair hiçbir fikrinin olmadığını da anlattı:

Temel İçgüdü yıldızı Sharon Stone skandalları itiraf etti: O meşhur sahnede kandırıldım

"Temel İçgüdü'yü çektikten sonra izlemem için çağırdılar. Deyim yerindeyse hepimizi susturan durum düşünüldüğünde beklenileceği gibi yönetmenle baş başa değildim, oda menajerler ve avukatlarla doluydu ve çoğunun projeyle hiçbir ilgisi yoktu. Vajina sahnemi ilk kez bu şartlar altında gördüm, bana 'Hiçbir şey göremiyoruz; sadece külotunu çıkarman gerekiyor, beyaz ışığı yansıttığı için külotunun olduğunu anlayabiliyoruz' demelerinden uzun zaman sonra."

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