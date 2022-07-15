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TRT spikeri Aytaç Kardüz hayatını kaybetti

TRT'nin ilk haber spikerlerinden biri olan Aytaç Kardüz, bayram ziyareti için gittiği Muğla'nın Bodrum ilçesinde hayatını kaybetti. Deneyimli spikerin Ankara'da defnedileceği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2022 Cuma 11:53 Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2022 Cuma 11:56
TRT spikeri Aytaç Kardüz hayatını kaybetti

Türkiye'nin ilk spikerlerinden Aytaç Kardüz bayram ziyareti için gittiği Muğla'nın Bodrum ilçesinde hayatını kaybetti. Denize girdiği sırada aniden fenalaşan Aytaç Kardüz'ün hastaneye kaldırıldığında yaşamını yitirdiği belirlendi.

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TRT spikeri Aytaç Kardüz hayatını kaybetti

80 yaşında vefat eden Aytaç Kardüz'ün cenazesi Bodrum'daki özel bir hastanenin morguna kaldırıldı. Deneyimli spikerin Ankara'da defnedileceği öğrenildi.

TRT spikeri Aytaç Kardüz hayatını kaybetti

Aytaç Kardüz yıllarca TRT'nin vazgeçilmez yüzü olmuş, sesiyle haberlere hayat vermişti. Kardüz, radyo ve televizyon alanında en başarılı spikerlerden biriydi. 1964 yılında göreve başladığı TRT'de 30 yıl boyunca çalıştı. Bir çok spikerin yetişmesinde emeği geçti.

TRT spikeri Aytaç Kardüz hayatını kaybetti

Aytaç Kardüz yıllar sonra TRT Haber'de 15 Temmuz Millet Stüdyosu'nda kamera karşısına geçerek haberleri sunmuştu.

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