TRT spikeri Aytaç Kardüz hayatını kaybetti

Aytaç Kardüz yıllarca TRT'nin vazgeçilmez yüzü olmuş, sesiyle haberlere hayat vermişti. Kardüz, radyo ve televizyon alanında en başarılı spikerlerden biriydi. 1964 yılında göreve başladığı TRT'de 30 yıl boyunca çalıştı. Bir çok spikerin yetişmesinde emeği geçti.